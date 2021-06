https://cz.sputniknews.com/20210628/manzelka-zesnuleho-pilota-mig-29-velitel-letecke-zakladny-poslal-meho-muze-na-smrt-14989504.html

Manželka zesnulého pilota MiG-29: Velitel letecké základny poslal mého muže na smrt

Manželka pilota MiG-29 Valentina Terzieva, který se během cvičení zřítil do Černého moře, vyjádřila rozhořčení nad prohlášeními ministerstva obrany ohledně... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Apelovala na ministra obrany Georgiho Panajotova, aby vyhodil vedení bulharského letectva, které noční manévry nezrušilo a obávalo se, že se piloti „ztrapní“.„Až budete během ceremoniálu udělovat majoru Terzievovi řád (pro mě je to spíš pokus o vylepšení image MO a letectva než vyznamenání), můžete si vyžádat i zprávu o odvolání generála Ruseva - proč souhlasil a dal svůj podpis na konání střelb, přičemž pilotům zajišťuje 12 hodin letu a svým podřízeným nezajišťuje přípravu, místo toho je posílá na smrt,“ napsala v sobotu na svůj profil na Facebooku pilotova manželka Dimitrina Popovová.Popovová se obrátila také na bulharského prezidenta Rumena Radeva, který do svého nástupu do funkce šéfoval letectvu země.Dříve také uvedla, že Valentina Terzieva nechali bez šance na záchranu. To, co se stalo, nebyla jen nehoda, ale důsledek lidského selhání, ale nebyla to vina jejího manžela, zdůraznila Popovová.„... a konečný cíl je stále stejný - aby se generál ,ten a ten‘ za každou cenu osvědčil před NATO, je jich dokonce několik s tímto příjmením, na úkor účastníků cvičení,“ řekla minulý týden Dimitrina Popovová. Připomeňme, že 9. června se při plnění nočního úkolu zřítil bulharský stíhací letoun MiG-29, pilot Valentin Terziev zahynul. Minulý týden ministr obrany Georgij Panajotov uvedl, že se odborníkům podařilo černou skříňku najít, ale kvůli vodě, která v zařízení zůstala, se ji nepodařilo zcela rozluštit. Podle Panajotova požádá Bulharsko o pomoc Ukrajinu, protože tam byla skříňka vyrobena. Podle velitele letecké základny Nikolaje Ruseva by se Bulharsko mělo obrátit na ruskou leteckou společnost MiG, která stíhačku sama vyrobila. Ministr o víkendu uvedl, že zpráva o incidentu bude hotová do dvou týdnů.Dodejme, že vedení Bulharska opakovaně vyjadřovalo znepokojení nad nízkým počtem letových hodin v letectvu: v březnu prezident Rumen Radev uvedl, že počet letových hodin je stále „nebezpečně nízký“. Podle něj v takovém případě může výcvikové letectvo zůstat bez letadel, což „činí projekt nákupu nových stíhaček nesmyslným“. Připomeňme, že Bulharsko v létě 2019 zakoupilo nové letouny F-16, které nahradí staré sovětské MiG-29. Do služby vstoupí v letech 2023-2024.

Josef Novák všude je to stejné. Papaláši se předvádí, aby dostali pochval a prémie, někteří frčku navíc a povýšení a ti co to odedřou a riskují životy ..... ztráty jsou plánovány. Vyznamenání a povýšení in memoriam ji ale životy nevrátí a rodinám otce nenahradí. Je to všude stejné. Proto jsem pacifista. 1

