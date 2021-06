https://cz.sputniknews.com/20210628/mel-by-se-modlit-za-sve-hrichy-schwarzenberg-to-schytal-za-kritiku-projevu-zemana-a-babise-14986918.html

„Měl by se modlit za své hříchy.“ Schwarzenberg to schytal za kritiku projevů Zemana a Babiše

„Měl by se modlit za své hříchy.“ Schwarzenberg to schytal za kritiku projevů Zemana a Babiše

Nedělní vystoupení Miloše Zemana v pořadu Partie na CNN Prima NEWS silně rezonuje mezi představiteli politické scény, kam patří i bývalý ministr zahraničí...

„Pan prezident v televizním rozhovoru prohlásil, že bude v podzimních volbách volit hnutí ANO. Je to zvláštní. Já si ho pamatuji jako předsedu Sociální demokracie. Teď tuto stranu, která je, přiznejme si, v kritické situaci, zcela opouští,“ uvedl na začátek svých úvah bývalý ministr.Schwarzenbergově pozornosti neunikla ani Zemanova slova o tom, že předvolební koalice jsou podvod.Dalším objektem kritiky bývalého minstra zahraničí se stal i předseda vlády Andrej Babiš.„Ale nepomlouvá jen prezident, nýbrž i premiér Babiš. Ten prohlásil, že s Piráty nebude nikdy spolupracovat, protože ,u těchto lidí nemá pocit, že budou bojovat za svrchovaný stát‘ a tvrdí, že mohou fungovat podle instrukcí ze zahraničí. Takové podezření je velice vážné a nemá-li pro to důkazy, je to nepřípustná pomluva, za kterou by měl být dokonce trestně stíhán,“ míní někdejší Zemanův soupeř v boji o prezidentské křeslo.Současně Schwarzenberg uznal, že mu Piráti jdou dlouhodobě na nervy. Následně se rozhodl však ukázat, že je zastáncem objektivity.Schwarzenberg by chtěl vědět, co Babiš míní tím, že Piráti nebojují za svrchovaný stát.„Piráti jsou zastánci Evropské unie, to je jistě chvályhodné, ale na jednání premiérů EU jezdí často i premiér Babiš,“ vyzdvihl autor komentáře.Finální část příspěvku se Schwarzenberg rozhodl dovršit pesimistickým pohledem. „Bohužel musím říci, že úpadek politické kultury je díky prezidentovi a premiérovi naší země už opravdu strašný,“ uzavřel.Myšlenky politika okomentovali sledující, kteří zveřejnili i výrazné poznámky.„Ještě že se Karel nedostal na Hrad, to by byla po jeho vládnutí potopa,“ nešetřil politika.„Sice jsem vás volil na prezidenta, ale poté, jak jste se zastal Feriho, jste u mě definitivně usnul,“ vyslovil se Petrv Heinzl.„Kdo vám to napsal - který tasemník? Neříká se nýbrž - ale anóbrž. Věta dvakrát vnořená se - pro lepší čitelnost výroku - odděluje pomlčkami. Co je to za patvar .. to a i jich? Nemělo tam být .. a eh ech? V poslední větě vašemu tiskovému pomocníku hrozí ztráta interpunkce,“ utahuje si ze Schwarzenberga Edmund Tucek.„Já to vidím tak, že Piráti budou určitě američtí špioni a přisluhovači vrahů z Wolstrýtu!“ varuje Jirka Kuba.

