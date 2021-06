https://cz.sputniknews.com/20210628/merkelova-uvedla-ze-eu-bude-nadale-tlacit-na-belorusko--14984650.html

Merkelová uvedla, že EU bude nadále tlačit na Bělorusko

Merkelová uvedla, že EU bude nadále tlačit na Bělorusko

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že Evropská unie nepřestane tlačit na běloruské úřady, dokud se situace v zemi nezmění. 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T16:22+0200

2021-06-28T16:22+0200

2021-06-28T16:22+0200

svět

sankce

angela merkelová

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/12423062_0:79:3037:1787_1920x0_80_0_0_c53c01121be98ca2e50f36d15973f6b6.jpg

Volby v BěloruskuAlexandr Lukašenko vyhrál loni v srpnu již pošesté prezidentské volby v Bělorusku. Podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů, ale po vyhlášení výsledků začaly v zemi masivní opoziční protesty, které byly doprovázeny nepokoji. Při jejich rozhánění bezpečnostní síly používaly speciální prostředky a speciální techniku. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů. Akce postupně změnily svůj charakter na místní s malým počtem účastníků. 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul, jejich projevy prakticky zmizely.Opozice se domnívá, že volby vyhrála Světlana Tichanovská, požaduje nové volby a snaží se dosáhnout rozšíření mezinárodních sankcí proti Minsku, které dříve vyhlásily západní země. V Bělorusku byla zahájena trestní řízení proti řadě členů opoziční koordinační rady, která byla vytvořena z iniciativy Tichanovské, včetně výzev k uchopení moci, vytvoření extremistické formace a spiknutí s cílem zmocnit se státní moci protiústavním způsobem. Samotná prezidentská kandidátka odjela po volbách do Litvy.Incident s letem Ryanair Situace se ještě zhoršila po incidentu s nouzovým přistáním letadla Ryanair v Minsku.Letadlo Ryanair, které letělo 23. května z Atén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o zaminování, která se později nepotvrdila. Tímto letadlem cestoval Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Při pasové kontrole na minském letišti byl Protasevič zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizování hromadných nepokojů, a hrozí mu až 15 let odnětí svobody. Spolu s Protasevičem byla zadržena Sapegová.Podle informaceí ruského ministerstva zahraničí se podezřívá ze zločinů podle několika paragrafů Trestního zákoníku Běloruska, které spáchala údajně v srpnu a září roku 2020.

https://cz.sputniknews.com/20210625/protasevic-a-jeho-pritelkyne-byli-prevedeni-do-domaciho-vezeni-mame-fotografie-14950887.html

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, angela merkelová, bělorusko