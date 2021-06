https://cz.sputniknews.com/20210628/ministerstvo-zdravotnictvi-hleda-nove-taktiky-jak-zvysit-zajem-o-ockovani--14979735.html

Ministerstvo zdravotnictví hledá nové taktiky, jak zvýšit zájem o očkování

„Takto fungují i jiné státy. Můžeme tam používat i jednodávkové schéma, které je pro seniory vhodné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve sněmovním zdravotním výboru. Zdravotníci by osobu registrovali na místě a také by se domluvili na termínu druhé dávky vakcíny.Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová dodala, že tato případná změna bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet zájem o očkování o prázdninách a také na vývoji dodávek vakcín. Rezervační systém však bude dál zachován pro ty, kteří chtějí očkování plánovat. Premiér uvedl jako příklad situaci v Srbsku, kde očkovaní dostávají zdarma porci jídla nebo poukazy. Podle Babiše by obchodní centra v Česku mohla očkování spojit s nabídkou slev. Podle člena České vakcionologické společnosti Daniela Dražana to, že tento systém funguje na příklad v USA, neznamená, že se osvědčí také Česku. Kromě soustředění se na mladou generaci, u které je zatím zájem o očkování nejnižší, ministerstvo chce vsadit také na mobilní očkovací týmy. Ty by mohly jezdit ke starším lidem, kteří mají problémy se samostatně přesouvat. Zmiňme, že mezi nejstaršími seniory je pořád přibližně deset procent nenaočkovaných. Podle ministra zdravotnictví ale resort organizaci centrálních svozů autobusy do očkovacích center nezvažuje. Kromě toho prostě existuje určitý počet lidí, kteří se nechtějí očkovat. Vojtěch má proto za to, že stoprocentní naočkovanosti dosáhnout nelze. Premiér však vsází na zaměstnavatele, kteří mají podle něho větší možnosti jak motivovat občany k očkování. Někteří zaměstnavatelé takovou taktiku již zvolili. Například ostravské OKD poskytuje všem plně očkovaným zaměstnancům příplatek tři tisíce korun. Další rozvolnění Zmiňme, že 26. června Vojtěch avizoval další rozvolňování v oblasti kultury, maloobchodu, restauračního byznysu, služeb i bazénů. Jednalo se zejména o zvýšení počtu zákazníků v obchodech a službách a účastníků kulturních a jiných akcí. Od soboty opět může v klubech a restauracích hrát živá hudba, návštěvníci však nadále nesmí tancovat. Rozvolnění původně vláda plánovala na 1. července, ale kvůli úpravě testování na dětských táborech, kdy některé začínají ještě před prázdninami, se posunula na sobotu.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dříve uvedl, že nastavená opatření by měla v platnosti zůstat delší dobu, ale při zhoršení epidemie by chtěl reagovat dalším zpřísněním.Po rozvolnění se v obchodech může nacházet jeden zákazník na deset metrů čtverečních místo dosavadních 15 metrů, také se mohou opět konat propagační akce. Kadeřnictví, kosmetické a masážní salóny či manikúry nemusí službu v jeden okamžik poskytovat jednomu zákazníkovi, navíc své zákazníky již nemusí evidovat. Bazény a wellness centra mohou být nově naplněna ze 75 procent jejich kapacity.Navýšení kapacity se dočkala i kultura. Do soboty platilo 1 000 lidí uvnitř a 2 000 venku. Nově se venkovních akcí může účastnit až 5 000 lidí, částečně i na stání. Vnitřní akce může navštívit maximálně 2 000 návštěvníků, kapacita může být naplněna ze 75 procent.

