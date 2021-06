https://cz.sputniknews.com/20210628/na-cesko-se-zenou-dalsi-silne-bourky-v-utery-hrozi-privalovy-dest-vitr-a-krupobiti-14983307.html

Na Česko se ženou další silné bouřky. V úterý hrozí přívalový déšť, vítr a krupobití

Jen co se Česko vzpamatovalo z bouří z minulého týdne, valí se na něj další. Alespoň to vyplývá z varování meteorologů, kteří uvedli, že v úterý večer a v noci... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Český hydrometeorologický ústav informoval v pondělí, že bouřky se budou vyskytovat v celé zemi, ale v západní polovině území mají být silnější a mohou i rozvodnit řeky. V této souvislosti meteorologové upozorňují, že hladiny by tak mohly vystoupat na první povodňový stupeň.Podle předpovědi se dnes očekává polojasná až skoro jasná obloha, přechodně místy oblačno. Nejvyšší denní teploty budou mezi 27 a 31 stupni. Také v úterý nás čeká horké počasí, teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni, na jihovýchodě bude ještě tepleji, kolem 34 stupňů. Odpoledne a večer se pak objeví od jihozápadu četné přeháňky a bouřky, ojediněle pak budou i velmi silné. Na východě země se může vyskytovat lokálně přívalový déšť s úhrny kolem 30 milimetrů, objevit se mohou i kroupy a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. Pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj platí upozornění před vysokým nebezpečím velmi silných bouřek, a to od úterních 20:00 do středečního rána. Vítr může dosahovat až 90 kilometrů v hodině, při přívalových srážkách může napršet kolem 50 milimetrů vody.Tornádo na MoravěVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahovaly stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda. Nejvíce zasaženými byly obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Značné škody utrpěla také hodonínská část Pánov a čtvrť Bažantice.Škody po bouřkách, které se prohnaly jižní Moravou, činí nejméně 12 miliard korun a to pouze na veřejném majetku. V důsledku přírodního živlu bylo na Břeclavsku a Hodonínsku zničeno 1200 domů, sedmdesát z nich budou muset srovnat se zemí. Do majetku kraje spadají školy, domovy seniorů, nemocnice, ale i obytné domy. Například v Hodonínsku byl zničen krajský domov seniorů. Hejtman dále uvedl, že statici určili ke zbourání 70 domů. Ti však i nadále pokračují v obcházení budov a prověřování, které z nich jsou nebezpečné. Jihomoravský hejtman Jan Grolich má proto za to, že budov k demolici bude ještě víc.

