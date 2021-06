https://cz.sputniknews.com/20210628/na-londynske-stanici-metra-elephant-and-castle-vypukl-velky-pozar-14985322.html

Na londýnské stanici metra Elephant and Castle vypukl velký požár

Londýnský hasičský sbor uvedl, že na místě zasahovalo deset hasičských vozidel a sedmdesát hasičů. Požár údajně vypukl v provozovně pod železničním obloukem... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Na londýnské stanici metra Elephant and Castle vypukl velký požár. Jak je vidět na videu, na místě došlo také k velké explozi. Video, které bylo zveřejněno na Twitteru, zachycuje velkou explozi a následně valící se ze vchodu do budovy ohnivou kouli. Odehrálo se to v jižní londýnské čtvrti Southwark.Další videa zachycují hustý černý dým, který stoupá z místa požáru a nástupišť londýnského metra.V Kanadě shořely katolické kostelyVčera jsme informovali o tom, že dva katolické kostely shořely v kanadské provincii Britská Kolumbie, jen několik dní poté, co další dva katolické kostely byly zničeny ve stejné provincii.K požárům došlo v sobotu na území indiánských rezervací v Britské Kolumbii, uvedla CBC. Policie nyní vyšetřuje, zdali mají všechny požáry nějakého společného jmenovatele.Kanadská policie RCMP minulé pondělí uvedla, že k požárům přistupuje jako k potenciálním trestním činům.K požárům došlo poté, co kanadští domorodci a jejich organizace, včetně dalších Kanaďanů, tlačí na katolickou církev, aby se oficiálně omluvila za kanadský rezidenční školní systém. V proběhu tohoto měsíce totiž byly nalezeny další ostatky stovek dětí na území bývalých kanadských rezidenčních škol.Podle odhadů okolo 150 tisíc domorodých dětí bylo v Kanadě vystaveno katolickému vzdělávacímu systému, aby mohly být integrovány do kanadské společnosti.

