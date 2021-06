Na Slovensku slaví. V Bratislavě přistál létající automobil

https://cz.sputniknews.com/20210628/na-slovensku-slavi-v-bratislave-pristal-letajici-automobil--14980867.html

Na Slovensku se můžou pochlubit jedinečným úspěchem. Na bratislavském letišti přistál létající automobil. Automobil tak má za sebou svůj první delší let z... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Autorem vynálezu je Štefan Klein z Nitry, designér, vynálezce, konstruktér a pedagog na VŠMU. Konstruktér nejdřív pracoval ve firmě AeroMobil, později však z firmy odešel a založil vlastní společnost KleinVision, v rámci které pracuje na vývoji AirCaru. Vozidlo se může pohybovat po silnici, doplňovat palivo a parkovat na běžných parkovištích. Jeho osobitostí však je, že ve vzduchu se chová jako letadlo. Úspěšné lety absolvovalo vozidlo již v roce 2019. Již tehdy se vynálezce zmínil o tom, že když se mu povede najít investory, létající vozidlo by si mohli zakoupit první klienti o dva nebo tři roky později. Ještě před rokem v rozhovoru pro slovenskou televizi TA3 Štefan Klein řekl: „Je to idea a pocit absolutní svobody,“ řekl o svém vynálezu. Při vývoji projektu byly použity nejmodernější technologie. Vozidlo přechází z režimu automobilu na letadlo přibližně tři minuty. Proces je plně automatizován. Na projektu se pracovalo v souladu s normami, které garantují bezpečnost. Pro zájemce to však má jeden háček. K používání letadla podle všeho bude potřebná pilotní licence. Nejrychlejší elektromobil Zmiňme, že šéf společnosti Tesla Elon Musk nedávno představil nový model elektromobilu S Plaid. Model S Plaid je nejrychlejším elektromobilem sériové výroby na světě. Elektromobil dokáže zrychlit na 96,5 km/h za 1,99 sekundy. Dosahuje maximální rychlosti 322 kilometrů za hodinu a je vybaven třemi motory s celkovým výkonem 1 020 koní. Elektromobil je schopen ujet 627 kilometrů na jedno nabití, přičemž nabití na 300 kilometrů trvá pouze 15 minut.

