Odborníci uvedli, kterých 15 potravin můžete jíst i po uplynutí minimální trvanlivosti

Odborníci uvedli, kterých 15 potravin můžete jíst i po uplynutí minimální trvanlivosti

2021-06-28

2021-06-28T08:01+0200

2021-06-28T08:01+0200

Jak píše Vanguardia, odborníci připomněli, že je nutné rozlišovat dva termíny, a to minimální trvanlivost a doba použitelnosti. První ukazuje, že produkt ztratil své organoleptické vlastnosti, ale přesto si jej můžete bez obav dát. A doba použitelnosti je uvedena u produktů podléhajících rychlé zkáze, jako je syrové maso a ryby, a musí být přísně dodržována, zdůrazňují odborníci.Podle španělské spotřebitelská organizace lze po uplynutí minimální trvanlivosti konzumovat následující potraviny: jogurty, toastový chléb, sušené ovoce, sušené klobásky a sušené sýry, konzervovaná rajčata, těstoviny, brambůrky, rýži, luštěniny, nealkoholické nápoje, alkohol, sušenky, zavařeniny a instantní polévky.Pokud chléb a pečivo začnou okorávat, doporučuje spotřebitelská organizace, abyste z nich připravili francouzský toast, strouhanku či například krutony do polévky.Klobásky můžete před minimální trvanlivostí zamrazit, stejně jako sýry, avšak ty se po zmrazení mění a jsou sušší.Pokud například čerstvá zelenina a ovoce začnou hnít nebo plesnivět, můžete je konzumovat jen za předpokladu, že odřežete velkou část z nich. Odborníci však doporučují opatrnost, protože plísně mohou pronikat hluboko do potraviny a uvolňovat toxické látky, které mohou způsobit rakovinu a genetické změny.Pokud jde o čerstvé maso a ryby, odborníci je doporučují buď zmrazit, nebo uvařit. Odborníci navíc zdůrazňují, že tyto potraviny můžete jíst i například den po datu minimální trvanlivosti, pokud je předtím pořádně uvaříte, abyste je zbavili možných patogenů.Zmrazení pečivaČerstvé pečivo potěší svou nadýchaností a vůní, ale velmi rychle okorá. Někdy se nám doma nahromadí obrovské zásoby chleba a nevíme, co s ním. Jak ho můžeme zachránit? Můžeme si vyrobit například krutony, které ale nejsou vhodné do každého jídla. Snadnější a rychlejší je jeho zmrazení.Zmrazit můžete nejen lesní plody, maso a ryby. Také pekařské výrobky jsou často podrobovány tomuto procesu. Mnoho supermarketů dnes sice nabízí čerstvé pečivo, ale většina z nich funguje na principu polotovaru.Při správném zmrazení si chléb plně zachovává svou chuť i aroma. Navíc jde o skvělý způsob, jak udržet pečivo po dlouhou dobu čerstvé. Pokud však dojde k porušení této techniky, pak produkt rychle ztrácí své vlastnosti, zvlhne a začne nepříjemně zapáchat. Nelze jej dlouhodobě skladovat a rozhodně nepřinese žádný užitek.

