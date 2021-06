https://cz.sputniknews.com/20210628/predseda-us-cr-rychetsky-ktery-ma-napjate-vztahy-se-zemanem-dostal-od-caputove-vyznamenani---14981767.html

Předseda ÚS ČR Rychetský, který má napjaté vztahy se Zemanem, dostal od Čaputové vyznamenání

V neděli prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila 24 osobností společenského, kulturního a sportovního života. Státní vyznamenání udělila osmi ženám a 16 mužům... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše server Teraz.sk, ceremoniálu se zúčastnili i předseda Národní rady SR Boris Kollár, předseda vlády Eduard Heger, několik ministrů a další představitelé veřejného života.Řád bílého dvojkříže III. třídy získal Pavel Rychetský, český právník, předseda Ústavního soudu, který, jak se poznamenává, dával najevo svůj nesouhlas, pokud se politická moc dopouštěla nezákonností. Ocenění získal za mimořádné zásluhy o rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Slovenskem v oblasti práva a ústavního soudnictví.Ceremoniál udělování státních vyznamenání na Slovensku tradičně probíhá v lednu u příležitosti vzniku samostatného státu. Letos prezidentka vzhledem k nepříznivé pandemické situaci posunula termín na červen. Událost se konala v budově Slovenské filharmonie v Bratislavě.Zmiňme, že Pražský hrad loni 28. října zveřejnil seznam osobností, které se rozhodl vyznamenat prezident Miloš Zeman. Byl mezi nimi uveden i Rychetský, který měl obdržet Řád Tomáše Garrigua Masaryka. V únoru se ale prezident rozhodl, že předsedovi Ústavního soudu vyznamenání neudělí. Stalo se tak kvůli verdiktu Ústavního soudu o zrušení některých částí volebního zákona. „Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl neudělit původně plánovaný Řád Tomáše Garrigua Masaryka Pavlu Rychetskému vzhledem k tomu, že poškodil Českou republiku zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně,“ informoval tehdy tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček.Podle slov Rychetského vzhledem k tehdejším okolnostem Ústavní soud prostě musel zasahovat. Ta skutečnost, že k tomu došlo ve volebním roce, je čirá náhoda, mohlo se to totiž vyřešit ještě dříve, tvrdil Rychetský.Právník uvedl, že úprava volebního zákona byla několikrát projednána v parlamentu, ale konečné rozhodnutí nebylo přijato. Zrušení části volebního zákona podle něj v žádném případě neohrožuje provedení letošních voleb. Co se týče rozhodnutí prezidenta Zemana neudělovat mu státní vyznamenání, předseda ÚS ČR Pavel Rychetský dal jasně najevo, že to pro něj problém není a podotkl, že už dlouhou dobu má napjaté vztahy s Milošem Zemanem.

