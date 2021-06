https://cz.sputniknews.com/20210628/putin-rusko-cinska-koordinace-hraje-ve-svetovych-zalezitostech-stabilizacni-roli-14984229.html

Putin: Rusko-čínská koordinace hraje ve světových záležitostech stabilizační roli

Rusko-čínská koordinace hraje ve světových záležitostech v době rostoucích geopolitických turbulencí stabilizační roli. Uvedl to ruský prezident Vladimir Putin... 28.06.2021

„Na pozadí rostoucí geopolitické turbulence, porušování dohod o kontrole zbrojení a zvyšování konfliktního potenciálu v různých částech světa hraje rusko-čínská koordinace stabilizační roli ve světových záležitostech, a to i v takových ostrých otázkách mezinárodní agendy, jako je řešení situace na Korejském poloostrově, v Sýrii, Afghánistánu a obnovení akčního plánu ohledně íránského jaderného programu,“ uvedl Putin.Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching během videokonference kromě jiného i oficiálně oznámili obnovení rusko-čínské smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci, uvedla Čínská ústřední televize.Zdůraznil, že dokument stanoví neexistenci vzájemných územních nároků a odhodlání obou zemí proměnit společnou hranici v „pásmo věčného míru a přátelství“.„Ve dnešním světě mají takové dohody vážný význam - respektování svrchovaného práva na volbu společenského uspořádání, cesty rozvoje, nevměšování se do vnitřních záležitostí,“ dodal Putin.Nynější vztahy mezi oběma zeměmi se oficiálně definují jako komplexní rovnocenné partnerství založené na důvěře a strategické spolupráci. Základní principy se odrážejí v této smlouvě, kterou Putin podepsal s tehdejším čínským prezidentem Ťiang Ce-minem v roce 2001. V březnu letošního roku se Moskva a Peking dohodly. Politická alianceRusko a Čína založily vojenskou alianci, aby vytlačily USA z prostorů vlastních geopolitických zájmů. Tento názor v článku pro Die Welt vyslovil v květnu německý politolog Joachim Krause. Podle jeho názoru svědčí o tom, že se tato aliance dvou zemí stala skutečná, několik faktů. Jsou to podle jeho mínění pravidelné dodávky Číně nejmodernějších zbraní a také společná vojenská cvičení.Expert připomněl, že Rusko dodalo Pekingu takové vzorky techniky jako protivzdušný systém S-400 a stíhačka Su-35, také se účastní vývoje čínského systému protivzdušné obrany.Krause dále píše, že Peking posílil nátlak na Tchaj-wan hned poté, co Moskva v dubnu zvýšila počet vojáků u hranic Ukrajiny. Byl to podle jeho názoru signál, že Rusku bude v případě potřeby poskytnuta vojenská pomoc.Autor příspěvku zdůraznil, že založení rusko-čínské vojenské aliance je odůvodněno společnými cíli obou zemí.Podle dat Global Firepower Index patří Rusku a Číně druhé a třetí místo po USA v nejvýkonnějších zbraních. Takže společné síly Moskvy a Pekingu předčí americké kvantitou, včetně jaderných zbraní, napsal na závěr Krause.

čína

rusko

