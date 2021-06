https://cz.sputniknews.com/20210628/respiratoru-se-jen-tak-nezbavime-v-lete-budou-povinne-v-doprave-i-verejnych-prostorech-14982591.html

Respirátorů se jen tak nezbavíme: V létě budou povinné v dopravě i veřejných prostorech

Respirátorů se jen tak nezbavíme: V létě budou povinné v dopravě i veřejných prostorech

Podle vlády mají zůstat ve veřejné dopravě a ve veřejných prostorech povinné respirátory třídy FFP 2 nebo vyšší, a to až do konce srpna. Ministryně financí... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T13:45+0200

2021-06-28T13:45+0200

2021-06-28T13:45+0200

česko

koronavirus

nákaza

alena schillerová

adam vojtěch

omezení

nemoc

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1051/47/10514751_0:321:3031:2025_1920x0_80_0_0_83ecdb189b2d5ba38b6b29a19084f99b.jpg

O respirátorech napsala Schillerová na sociální síti Twitter. „Vláda rozhodla o prodloužení prominutí DPH na respirátory třídy FFP2 a vyšší po dobu letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2021. Počítáme s tím, že nošení respirátorů v MHD a ve veřejných prostorech zatím bude pokračovat. Odpuštěná daň pomůže zajistit cenovou dostupnost pro všechny,“ uvedla.Nutno podotknout, že ještě nedávno zmiňoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že by od července mohly respirátory nahradit chirurgické roušky. Důvodem, proč k tomu však nedojde, je kromě jiného obava ze šíření nakažlivější delta mutace koronaviru.V této souvislosti zmiňme, že web ČTK má k dispozici materiál, který má dnes předložit resort zdravotnictví vládě. Z materiálu vyplývá, že žáci základních a středních škol by se měli po návratu do lavic mezi 1. až 9. září třikrát preventivně otestovat na covid-19. První školní den nebude testování povinné, nahradit ho mohou až druhým zářijovým dnem. Testování by se tedy podle návrhu mělo provádět 1. či 2. září, poté v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chtěl původně, aby se během testování ve školách využívala metoda PCR testování, poté se však jeho úřad přiklonil k neinvazivním antigenním testům. Pakliže by došlo k tomu, že by se v některém z okresů vyhodnotilo více než 25 testů ze 100 tisíc provedených jako pozitivní, testování by mělo pokračovat i po třetím termínu. Z návrhu plyne, že by se ale mohlo konat například jedenkrát týdně každé pondělí do konce září. Vše by záleželo na epidemické situaci.Nutno podotknout, že resort zdravotnictví předpokládá, že SSHR nakoupí 4,2 milionu testů pro první tři termíny. Pakliže by se zhoršila epidemická situace, mohl by se na přelomu srpna a září oslovit vybraný dodavatel s požadavkem na doplnění testů nad základní objednávku.Další rozvolněníZmiňme, že 26. června Vojtěch avizoval další rozvolňování v oblasti kultury, maloobchodu, restauračního byznysu, služeb i bazénů. Jednalo se zejména o zvýšení počtu zákazníků v obchodech a službách a účastníků kulturních a jiných akcí.Od soboty opět může v klubech a restauracích hrát živá hudba, návštěvníci však nadále nesmí tancovat. Rozvolnění původně vláda plánovala na 1. července, ale kvůli úpravě testování na dětských táborech, kdy některé začínají ještě před prázdninami, se posunula na sobotu.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dříve uvedl, že nastavená opatření by měla v platnosti zůstat delší dobu, ale při zhoršení epidemie by chtěl reagovat dalším zpřísněním.Po rozvolnění se v obchodech může nacházet jeden zákazník na deset metrů čtverečních místo dosavadních 15 metrů, také se mohou opět konat propagační akce. Kadeřnictví, kosmetické a masážní salóny či manikúry nemusí službu v jeden okamžik poskytovat jednomu zákazníkovi, navíc své zákazníky již nemusí evidovat. Bazény a wellness centra mohou být nově naplněna ze 75 procent jejich kapacity.Navýšení kapacity se dočkala i kultura. Do soboty platilo 1 000 lidí uvnitř a 2 000 venku. Nově se venkovních akcí může účastnit až 5 000 lidí, částečně i na stání. Vnitřní akce může navštívit maximálně 2 000 návštěvníků, kapacita může být naplněna ze 75 procent.

https://cz.sputniknews.com/20210628/ministerstvo-zdravotnictvi-hleda-nove-taktiky-jak-zvysit-zajem-o-ockovani--14979735.html

https://cz.sputniknews.com/20210627/vedci-zjistili-kdy-poprve-doslo-k-vypuknuti-koronaviru-14966754.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, nákaza, alena schillerová, adam vojtěch, omezení, nemoc, česká republika