Ruské vědecké centrum požádalo o registraci další vakcíny

Ruské vědecké centrum virologie a biotechnologie Vektor předložilo dokumenty pro registraci vakcíny EpiVakKorona-N, jak vyplývá ze státního registru léčiv... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

„Datum registrace: 28.06.2021... Obchodní název: EpiVakKorona-N. Vakcína na bázi peptidových antigenů pro prevenci covidu-19,“ uvádí se v registru.Podle dokumentu se jedná o vakcínu proti koronaviru. Vyrábí se ve formě suspenze pro intramuskulární podání, „1 dávka/0,5 mililitrů“.Dříve bylo oznámeno, že ruské ministerstvo zdravotnictví vydalo povolení k provedení první a druhé fáze klinických studií vakcíny proti covidu-19 EpiVakKorona-N vyvinuté státním vědeckým centrem virologie a biotechnologiie Vektor.V registru je uvedeno, že klinické studie by měly začít 8. dubna a skončit 30. září 2021.Jak vysvětlili v tiskové službě Rospotrebnadzoru, EpiVakKorona-N je peptidová vakcína s technologickými vlastnostmi výroby pro škálovatelnost. Vakcína se podává intramuskulárně.RevakcinaceDříve v centru Vektor informovali, že vakcína EpiVakKorona může být použita k revakcinaci tolikrát, kolikrát je to žádoucí.Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško řekl, že ministerstvo zdravotnictví vyvinulo určité přístupy k přeočkování obyvatelstva proti koronaviru - během nárůstu epidemie bude nutné očkovat po šesti měsících, když se situace s infekcí uklidní - jednou ročně.Ruské vakcínyMinisterstvo zdravotnictví RF v srpnu loňského roku zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě Sputnik V vyvinutou Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 65 zemích s celkovým počtem obyvatelstva přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost Sputniku V činí 91,6 %, což potvrzuje publikace dat v The Lancet, jednom z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů světa.V říjnu ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo další vakcínu s názvem EpiVakKorona vyvinutou novosibirským centrem Vektor. EpiVakKorona neobsahuje živý virus a formuje imunitu díky využití uměle syntetizovaných peptidů.Další vakcínou je KoviVak od Čumakovova střediska Ruské akademie věd. KoviVak je celobuněčná vakcína. Tyto vakcíny používají buď uměle oslabené viry, které nejsou schopné způsobit onemocnění, nebo již zabité (inaktivované) viry.Dne 6. května pak ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou imunitní reakci.

