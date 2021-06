https://cz.sputniknews.com/20210628/rusky-ministr-zahranici-zkritizoval-pozici-usa-vuci-rusku-po-summitu--v-zeneve-14978985.html

Ruský ministr zahraničí zkritizoval pozici USA vůči Rusku po summitu v Ženevě

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve svém článku pro deník Kommersant a časopis Rusko v globální politici napsal, že přicházející prohlášení z Washingtonu...

Ministr zahraničí Lavrov ve svém článku připomněl, že dialog Putina a Bidena skončil dohodou o zahájení předmětného dialogu o strategické stabilitě, s nejdůležitějším prohlášením o nepřípustnosti jaderné války. Dalším výsledkem bylo chápání efektivity konzultací o kybernetické bezpečnosti, činnosti diplomatických misí, osudu uvězněných občanů obou stran a také problému regionálních konfliktů.Lavrov zdůraznil, že Putin jasně naznačil, že výsledek v každé z těchto oblastí je možný pouze nalezením „oboustranně přijatelné rovnováhy zájmů“ na přísně paritním základě. Ministr zároveň dodal, že na jednáních s americkou stranou námitky nezazněly.Navíc dodal, že nyní je třeba zjistit, jak ve skutečnosti proběhnou konzultace, o kterých se na summitu obou stran mluvilo.Podle ministra pozici evropských zemí, která by odrážela pozici amerických úředníků, mohly vyvinout na schůzkách, které se konaly před rusko-americkou schůzkou: na summitech G7 v Cornwallu a NATO v Bruselu a také během rozhovorů Bidena s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.Summit Ruska a USA16. června se ve švýcarské Ženevě konal summit ruského a amerického prezidenta. Joe Biden, prezident USA, po jednání s ruským kolegou uvedl, že tón schůzky s prezidentem Vladimirem Putinem byl pozitivní.Na tiskové konferenci také uvedl, že vztahy s Ruskem mají být předvídatelné. „Udělal jsem to, kvůli čemu jsem přijel. Za prvé určit oblasti, v nichž mohou obě země pracovat s cílem prosazování našeho společného zájmu a přinést prospěch světu. Za druhé bezprostřední komunikace... A za třetí, jasně formulovat priority našich zemí, našich hodnot,“ uvedl prezident USA.Studená válka není v zájmu Ruska ani Spojených států, ruský prezident Vladimir Putin to chápe, řekl dále na základě výsledků ženevského summitu americký prezident Joe Biden.„Nemyslím si, že Putin chce studenou válku... Je zřejmé, že to není v zájmu nikoho - ani vaší země, ani mé: být v situaci nové studené války. Skutečně věřím, že si to myslí, chápe to,“ prohlásil na tiskové konferenci.Americký prezident Joe Biden uvedl, že diskutoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o tom, jak zabránit vzestupu terorismu v Afghánistánu.„Hovořili jsme o tom, jak každý z nás může přispět ke sjednocení úsilí s cílem zabránění nárůstu terorismu v Afghánistánu,“ zmínil Biden na tiskové konferenci po rusko-americkém summitu v Ženevě.

