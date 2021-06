https://cz.sputniknews.com/20210628/rychle-se-zbavit-ruskych-vrtulniku-ministerstvo-obrany-usiluje-o-rychlejsi-dodani-stroju-z-usa-14980037.html

Rychle se zbavit ruských vrtulníků. Ministerstvo obrany usiluje o rychlejší dodání strojů z USA

Rychle se zbavit ruských vrtulníků. Ministerstvo obrany usiluje o rychlejší dodání strojů z USA

Rychle se zbavit ruských vrtulníků. Ministerstvo obrany usiluje o rychlejší dodání strojů z USA 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T10:01+0200

Předloni česká a americká armáda uzavřely kontrakt za 13,8 miliardy korun bez DPH, který zahrnuje nákup osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper. První dodávky byly původně plánovány na rok 2023, nyní však chce ministerstvo usilovat o to, aby se první vrtulníky v Česku objevily již příští rok. Fajnor vysvětlil, že případné urychlení modernizace vrtulníkového letectva by mělo pozitivní dopad na činnost a schopnosti Armády ČR.Za vším hledej RuskoMinisterstvo obrany ČR oficiálně odmítá, že by za případnými zrychlenými dodávkami stál spor s Moskvou.Jak však uvádí Lidovky.cz, podle nejmenovaných zdrojů je právě zhoršení vztahů s Ruskem důvodem k jednání o rychlejším dodání amerických strojů. „Je potřeba eliminovat riziko ruských dodávek a z toho plynoucí závislost. Navíc jsme na seznamu nepřátelských zemí. Musíme se o něco pokusit, jinak nás mají na lopatě,“ měl portálu uvést armádní generál pod podmínkou anonymity.Na Rusko se odkazuje také šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová, která se pro portál písemně vyjádřila. Podle ní se ministr Metnar o této možnosti informoval již v dubnu.Reakce USAAmeričané podle portálu deklarují, že všechno probíhá podle dohodnutého harmonogramu. Mluvčí Velvyslanectví USA v Praze Griffin Rozell uvedl, že práce probíhají podle plánu, vyhnul se však odpovědi, jestli by vrtulníky mohly v Česku přistát již příští rok.Lidovky.cz také upozorňují na to, že Česko zatím neodeslalo USA formální požadavek na dřívější dodávku. Jelikož jde o mezivládní smlouvu, ministerstvo obrany by se muselo nejdříve obrátit na Pentagon, který by následně poptal zrychlení výroby u firmy Bell.Nákup amerických vrtulníkůNové vrtulníky by měly vyjít na 13,8 miliard korun bez DPH. V ceně je kromě samotných strojů zahrnuto také jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení i výcvik personálu. Podle informací by pak všech dvanáct amerických strojů měla česká armáda obdržet v roce 2023.Ministerstvo nakoupilo osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.České ministerstvo obrany navíc dostalo pokutu půl miliardy korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli nákupu nových vojenských vrtulníků od USA.Italská společnost Leonardo si stěžovala, že české ministerstvo obrany schválilo s americkou firmou Bell smlouvu o pořízení strojů v době, kdy stále běžela doba na vypořádání námitek a kdy zákon smlouvu zakazuje podepsat.

Masunta nejosvícenější, o 2,64 levelu nad Kosmo Olinkou Jak dojemně se o nás "stará" žid (Žid ?) ministr obrany ČR ... Brzy budu moci usnout klidněji . . . I ti Američané si koupily stejně kvalitní, ale levnější vrtulníky z Itálie. Snad do toho nebude cintat maniodepresivní K. Olinka. 🌿💖💚💖💚💖💚 6

skylla máme peněz...ubereme důchodcům...učitelům ...hasičům....atd a zaplatíme posraným yankům....naše uslizřitě na to mají! 5

