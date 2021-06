https://cz.sputniknews.com/20210628/slovensky-poslanec-blaha-upozornil-na-to-co-je-skutecnou-pricinou-ztraty-duvery-ve-vakciny-14983472.html

Slovenský poslanec Blaha upozornil na to, co je skutečnou příčinou ztráty důvěry ve vakcíny

Slovenský poslanec Blaha upozornil na to, co je skutečnou příčinou ztráty důvěry ve vakcíny

Slovenský poslanec za opoziční Směr-SD Ľuboš Blaha na své sociální síti sdílel další příspěvek, v němž ostře kritizuje současnou vládu, která nezvládá situaci... 28.06.2021

„Už více než rok nejsme ve vládě, ale i tak platí magické ,protožefico’. Vláda nezvládá očkování, tak kdo za to může? No přeci opozice. Tleskáme,“ uvádí v úvodu Blaha. Dále vládě a zkorumpovaným médiím připomíná, že to nebyla opozice, kdo prohlašoval, že ruská vakcína Sputnik ve je zbraň a že to nebyl opoziční Směr, kdo utajoval vedlejší účinky AstraZenecy a Pfizeru. Reagoval také na to, že prý kvůli opozici nemocnice nebudou zvládat třetí vlnu. „Jenom připomínám, že je to Lengvarský (ministr zdravotnictví, pozn. red.), kdo chce rušit 11 tisíc lůžek a 22 nemocnic. A pak se bude vymlouvat na opozici, perfektní,“ vysvětluje Blaha. Dodal, že Lengvarského odpovědnost připouští i samotný Matovič (ministr financí a bývalý premiér, pozn. red.), který ho nominoval, a konstatuje, že s ruskou vakcínou to bylo fiasko.Podle Blahy je však nejhorší to, že vláda není schopná přiznat svoji vinu a když to takhle půjde dál, třetí vlna Slovensko semele. Taktika vlády podle něj spočívá v tom, že všechno je nutné svalovat na opozici a zaplatit médiím, aby to dokola omílala až do zblbnutí.Jako při správné totalitě se vše děje ve jménu vyššího blaha. „Když někdo chrání děti nebo odmítá povinné očkování, nebo dokonce upozorní na vedlejší účinky nebo zisky farmaceutických firem, okamžitě je nálepkován jako ,antivaxer’ nebo ,extrémista’,“ pokračuje. Každý z nás si jistě pamatuje legendární komedii Pelíšky a také známou frázi „A komu tím prospějete!“ Tohle je podle Blahy přesně to, čím se řídí vláda na Slovensku. Zveřejnění informací o vedlejších účincích vakcíny by mohlo občany odradit od očkování, a proto je lepší to nedělat. Právě v tomto Blaha vidí příčinu toho, proč lidi na Slovensku ztratili důvěru v očkování a vakcíny. Slováci si totiž myslí, že jim stát a média nechtějí říct pravdu a možné vedlejší účinky vakcín zamlčují. Poukázal také na nositele Nobelovy ceny za medicínu Lucu Montagniera, virologa, který upozornil na to, že po očkování přijdou nové mutace. „Mezitím tady máme alfu, betu, gamu, deltu netrpělivě očekáváme epsilon. Ty náhodičky,“ konstatuje Blaha. Podle Blahy fatální chyba spočívá v tom, že se vláda vymlouvá na opozici místo toho, aby lidem řekla pravdu. Místo pravdy byla raději zvolena „velkotonážní propaganda“. Výsledkem však je pouze to, že roste nedůvěra občanů. Dodává, že Směr-SD bude hájit svobodu, zejména v očkování.

