Slunce, pláže a moře: Kam odletěla Verešová oslavit svoje narozeniny?

Modelka Andrea Verešová na svém účtu na Instagramu své sledující potěšila novými příspěvky. Prozradila totiž, že se rozhodla odletět do teplých krajin, jelikož... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

U modelky Verešové by si leckdo mohl pomyslet, že pro ni čas vůbec neplatí. Tato slovenská kráska totiž oslavuje neuvěřitelných 41 let. Rozhodla se však, že slunečného počasí v Česku má již dost a zatoužila po přímořském vzduchu. V jednom z posledních postů se zvěčnila na letišti a nechala své sledující hádat, kam vyrazila tentokrát. Na sobě má ležérní outfit složený z bílého tílka, dlouhých volných kalhot, pohodlných tenisek a velké značkové tašky s ladící kšiltovkou. V komentářích se jí dostalo mnoho pochval směrem k jejímu outfitu, uživatelé jí však také přáli vše nejlepší k narozeninám a chválili i to, jak skvěle modelka vypadá.„Pěkně ladíte, Andy,“ vzkázala Andree jiná uživatelka.Na další fotce již pózuje Andrea na posteli s obrovskou kyticí rudých růží. A i pod tímto postem se jí dostalo samých komplimentů. „Já nemám slov, vy jste jednoznačně královna Miss. Nemáte absolutně na české a slovenské scéně konkurenci. Překrásné oči, rty, dokonalá tvář. Pro mě nejkrásnější žena SK-CZ,“ nešetřil komplimenty jeden z uživatelů.„Krásná kytice, i když mám raději jarní květy, tulipány, narcisy, zlatý déšť, šeřík,“ vyjádřila se zase další sledující.Nutno podotknout, že Andrea své sledující stále udržuje v napětí a přesnou destinaci neuvedla. Na svých stories však zveřejňuje záběry z místa a hotelu a soudě podle toho to vypadá, že modelka zavítala na jeden z řeckých ostrovů. Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

