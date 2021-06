https://cz.sputniknews.com/20210628/take-uz-komplet-hotovo-decastelo-podporila-brodskou-v-ockovani-na-siti-ale-doslo-k-ostre-diskuzi-14971166.html

„Také už komplet hotovo.“ Decastelo podpořila Brodskou v očkování. Na síti ale došlo k ostré diskuzi

„Také už komplet hotovo.“ Decastelo podpořila Brodskou v očkování. Na síti ale došlo k ostré diskuzi

Dvojnásobná držitelka českého lva herečka Tereza Brodská zveřejnila fotografii, na níž je vidět, jak se dala naočkovat proti covidu. 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T10:32+0200

2021-06-28T10:32+0200

2021-06-28T10:32+0200

celebrity

očkování

diskuze

foto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/12301479_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_f402c57aa0e4657cf74a16914cbfb8d1.jpg

Pod statusem se objevily četné poznámky, jejichž drtivé množství potvrzuje, že lidé jsou zastánci vakcinace. „Já už taky, ale dávno už v dubnu. Pracuji ve zdravotnictví. A je to pro mě taky moc důležitý,” podpořila Brodskou Dagmar Tatíčková.„Jdu na 2. dávku ve středu. Myslím, že je to správná volba, abychom toho hajzla covidackýho porazili. Osobně znám hodně lidi, kteří na to zemřeli. Bohužel je pořád dost pochybovačů, kteří se očkovat nechtějí,” stojí v poznámce od jenny160167.„Já naštěstí obě dávky zvládla pohodově, bez problémů. Ale opravdu jsem dva dny jen polehávala a hlavně jsem si to místo po vpichu chladila,” podělila se o vlastní zkušenosti Akinka Ivanka.Nechyběly od čtenářů i rozsáhlejší komentáře.„1. Očkování je na každém z nás a nikdo nemá právo odsuzovat ani jednu stranu 2. Uvědomme si, že vakcinace je jedním, troufám si tvrdit, nejpřevratnějším objevem lidstva 3. Za minulého režimu (tím nemyslím, že tato doba byla dobrá...) byla vakcinace povinná a nikdo neprotestoval - důsledkem je, že dříve rozšířené nemoci (černý kašel, TBC...) vymizely, a dnes se opět začínají objevovat, protože některé matky své děti nechtějí očkovat. Každý se musí (může) rozhodnout svobodně, zvážit + i - , protože nic není černobílé. Tak prosím, neodsuzujte nikoho, ať už se očkovat nechá, nebo nenechá, rozhodnutí je na každém z nás” napsala uživatelka s nickem Karolína.V komentářích proběhla i diskuze, v níž občas docházelo i k ostrým okamžikům.„Zajímavé, někdo se bojí covidu a já se bojím očkování, nechápu, jak někdo může jít dobrovolně,“ zdůraznila Barbora Machová.„Jojo, a to je placená propagace, anebo je to vlastní iniciativa? Upřímně nevím, co je horší… Krásny příspěvek k novodobé totalitě,“ vyjádřil se Jaroslav Skoupý.Brodská ukázala, že takový výroky nechápe.„Placená????? Jste blázen??“ dotazuje se celebrita.„Smutný pohled,“ napsal uživatel bibione 413.Brodská přišla na takovou „konstataci“ s argumentovanou reakcí.„No, jak pro koho! Zdravotníci a lékaři by vám řekli, co je opravdu smutný pohled!!!!“ uvedla herečka.„Já taky nechápu takové lidi, co stále brojí proti očkování. Každý se může rozhodovat svobodně, jestli se chce nechat očkovat, či nikoli, ale ne vnucovat svoje názory ostatním lidem, a aby byl jimi podporován přes veřejná média a účastí pořádané stávky proti očkování. Jsem ráda, že už očkování mám za sebou a nelituji toho,“ okomentovala výroky odpůrců vakcinace Iveta Chovojanová.

https://cz.sputniknews.com/20210527/roky-do-sebe-cpu-botox-nejaka-vakcina-me-nemuze-rozhodit-decastelo-uz-ma-ockovani-za-sebou-14639309.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

očkování, diskuze, foto