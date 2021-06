https://cz.sputniknews.com/20210628/ustoji-matovic-dalsi-boj-slovensky-ministr-financi-bude-v-parlamentu-celit-odvolani-14984579.html

Ustojí Matovič další boj? Slovenský ministr financí bude v parlamentu čelit odvolání

Ustojí Matovič další boj? Slovenský ministr financí bude v parlamentu čelit odvolání

Nezařazení poslanci Národní rady z mimoparlamentní strany Hlas-SD podali v pondělí do podatelny Národní rady návrh na odvolání Igora Matoviče z postu ministra... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Oznámil to na brífinku předseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.Svůj krok Pellegrini zdůvodnil tím, že Matovič nezvládá výkon své funkce ministra, stejně jako nezvládl výkon premiérského mandátu. Pod svoláním mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry ministru financí se podepsalo 39 poslanců parlamentu.Pellegrini zopakoval, že Matovič nese odpovědnost také za rozklad právního státu a jeho institucí. Právo a demokracie se podle lídra Hlasu-SD obracejí v základech a je ohrožené i zahraničněpolitické směřování Slovenska.„Ministerstvo financí čelí odchodu špičkových odborníků. V případě obou vlád za to nese zodpovědnost Igor Matovič, protože Eduard Heger je jen jeho mluvčím a ne předsedou vlády,“ prohlásil Pellegrini.Domnívá se, že ministr financí nese odpovědnost za válku v bezpečnostních složkách státu, za hrozící rozvrat veřejných financí nebo za permanentní konflikt mezi koaličními partnery, což mělo podle Pellegriniho v konečném důsledku dopad na činnost vlády a chod státu. Předseda parlamentu Boris Kollár má nyní sedm dní na to, aby k tomuto bodu svolal mimořádnou schůzi.

