Útočící Somálec ve Würzburgu: Němci vidí příznaky islamistického motivu

Ministr vnitra Bavorska Joachim Herrmann promluvil o „jasném podezření“ na islamistické pozadí útoku nožem ve Würzburgu, jehož pachatelem byl migrant ze... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

„Hodně věcí vypovídá o tom, z toho co jsme zjistili, že se mohlo jednat o islamisticky motivovaný čin,“ uvedl politik v neděli večer v pořadu Bild live-Talk.Podle informací bylo během prohlídky u 24letého Somálce, který během útoku několik lidí zabil a dalších několik zranil, nalezeno několik materiálů, jež vypadají jako islamistická propaganda. Kromě toho sám pachatel hovořil o svém „příspěvku k džihádu“. V současné době probíhá vyhodnocení nalezených materiálů a svědectví, hlavně se vyhodnocuje obsah mužova mobilního telefonu.Migrant se Somálska v pátek ve Würzburgu ubodal tři ženy a dalších sedm lidí zranil, pět z nich je v ohrožení života. Po útoku byl zadržen. V současné době probíhá vyšetřování. Jak zmiňují německá média, zatím není zcela jasné, v jakém psychickém stavu se muž nacházel před útokem. Somálce ovšem německá policie znala již před útokem, a to kvůli jeho vyhrožování a urážkám na adresu okolí, z toho důvodu v minulosti přebýval na psychiatrii.Radikální materiálVyšetřovatelé zajistili v domově pro bezdomovce, kde muž přebýval, tiskoviny, které údajně obsahují radikální projevy. V současné době se nacházejí ve stádiu překladu, stejně jako zprávy v telefonu pachatele. Při útoku byly zavražděny tři ženy ve věku 24, 49 a 82 let. Podle policejních informací byly další tři ženy zraněny (39, 52, 73), jedna dívka ve věku 11 let a jeden mladiství ve věku 16 let jsou v ohrožení života. Dále byli lehce zraněni jeden muž (57) a jedna dívka (26).„V důsledku útoku 24letého Somálce byli zabiti tři lidé, další jsou zraněni, někteří z nich těžce,“ uvedla tehdy německá policie na Twitteru.Bavorský předseda vlády Markus Söder varoval před touhou po odplatě za tento „brutální čin“.

