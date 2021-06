https://cz.sputniknews.com/20210628/vedci-zjistili-k-cemu-povede-kombinace-vakcin-od-firem-astrazeneca-a-pfizer-14989157.html

Vědci zjistili, k čemu povede kombinace vakcín od firem AstraZeneca a Pfizer

Vědci zjistili, k čemu povede kombinace vakcín od firem AstraZeneca a Pfizer

Míchání vakcín vyrobených společnostmi AstraZeneca a Pfizer je možné, vytváří u lidí imunitu proti covidu-19. Informovala o tom Oxfordská univerzita. 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Vědci zkoumali možnost podat člověku dvě dávky vakcíny od různých výrobců - vakcíny byly podány s odstupem čtyř týdnů. Univerzita slibuje, že v blízké budoucnosti zveřejní výsledky testů v intervalu 12 týdnů.Autoři studie poznamenávají, že testovali různé kombinace vakcín, přičemž jako první dávku podávali vakcínu AstraZeneca a druhou dávku pak vakcínu Pfizer a naopak.„To znamená, že k ochraně proti covidu-19 lze účinně použít všechny možné kombinace obou vakcín... umožní to větší flexibilitu v očkování ve Velké Británii i ve světě,“ cituje zpráva mluvčího Oxfordské univerzity profesora Matthewa Snapea.Investice do vakcínEvropská komise a země EU společně investovaly 2,9 miliardy eur na vývoj a nákup vakcín proti covidu-19. Na brífinku v Bruselu to uvedl mluvčí komise Stefan de Keersmaecker. „Na nákup vakcín jsme použili fond pro výjimečné situace, to je přibližně 2,9 miliardy eur, včetně 750 milionů, které vyčlenily státy,“ řekl.Podle jeho slov investice Evropské komise směřovaly do všech výrobních zařízení, s nimiž uzavřela EK smlouvy na předobjednávku vakcín. Mluvčí dále uvedl, že na oplátku za investice společnosti rezervovaly určitý počet dávek pro členské státy Evropské unie.Zmiňme, že Evropská komise v úterý schválila ve třetím kvartálu letošního roku a v roce 2022 dodávku dalších 150 milionů dávek vakcíny od společnosti Moderna.Jedná se o preventivní opatření, které má zaručit připravenost k jakémukoliv scénáři vývoje situace.Od roku 2020 EK uzavřela smlouvy s různými společnostmi pro účely vytvoření portfolia vakcín proti covidu-19, které si po jejich vytvoření a schválení mohou zakoupit členské země. Toto portfolio předobjednaných vakcín představuje zhruba 4,4 miliardy dávek. Zatím ještě nejsou všechny preparáty na trhu Evropské unie.Připomeňme, že v současnosti jsou v Evropské unii k použití schváleny čtyři vakcíny: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Společnost Pfizer má také k dispozici schválenou vakcínu pro očkování dětí ve věku od 12 do 16 let. Očekává se, že vakcína pro děti od 12 do 17 let od společnosti Moderna bude schválena v červenci.

