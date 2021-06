https://cz.sputniknews.com/20210628/vondracek-o-nadchazejicich-volbach-ceka-nas-nejhorsi-predvolebni-kampan-jakou-jsme-zazili-14986014.html

Vondráček o nadcházejících volbách: Čeká nás nejhorší předvolební kampaň, jakou jsme zažili

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se ve svém nejnovějším příspěvku na sociální síti věnuje nadcházejícím parlamentním volbám, které se uskuteční na... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Vondráček ve svém postu uvádí, že do parlamentních voleb zbývají pouze tři měsíce, a jemu se potvrzuje obava, že je čeká nejhorší předvolební kampaň, jakou zažili. „Poznávám to podle toho, jak kolem mé osoby krouží hledači špíny. Obvolávají mé přátele, spolupracovníky, rodinu a snaží se od nich získat kýžené ,skandální‘ informace,“ uvedl.Kromě toho dodal, že tito lidé prý měli lustrovat jeho majetková přiznání, ve kterých objevili chybu. Podle jeho slov tak lze očekávat další „skandální titulky“ o tom, jak je hrozný člověk.„O co jde? Kontrolou jsme s paní účetní zjistili, že v majetkových přiznání za roky 2018 a 2019 chyběly příjmy z činnosti mé advokátní kanceláře. Kolegyně, které se mi o podobné věci starají, to chybně zadaly. Vůbec mě nenapadlo, že to nemám dobře. Sjednal jsem hned nápravu, vše je už v pořádku. Nešlo o žádné miliony, nešlo ani o to, že bych chtěl nějaké peníze utajit - to je zřejmé i z mého daňového přiznání, kde je vše samozřejmě správně a vše tedy bylo řádně přiznáno a zdaněno. Jde o chybu. O chybu, která mě mrzí a mrzí mě o to víc, že si jako předseda Sněmovny na transparentnosti dlouhodobě zakládám, což je vidět i z mé agendy,“ prozradil.Následně konstatoval, že už jen čeká, z toho všechno média vytvoří. Dodal, že v každém případě lze čekat drsnou předvolební kampaň a vyzval všechny, aby spoléhali na svůj zdravý rozum. Majetek ArenbergeraPřipomeňme, že skandálu s majetkovým přiznáním čelil i bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Z majetkového oznámení ministra zdravotnictví, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil, vyplývá, že oznámil mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v minulých letech.Arenberger k jeho nového majetkovému přiznání uvedl, že jde o částku, kterou vydělal za správu obchodního majetku, klinický výzkum, přednášky a konzultace v Česku i zahraničí.Toto nové oznámení o majetku a příjmech, které udává stav ke konci loňského roku, má celkem 16 stránek. V dokumentu je uvedeno 65 nemovitostí a přiznává i vedlejší příjem asi 30 milionů korun. Z této částky ohlásil 28 milionů ministr jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu pak z pronájmu a 400 tisíc za členství v Radě Českého rozhlasu.

