Vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil: Západní země se snaží „zničit stát“

Vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil: Západní země se snaží „zničit stát"

Západní země se podle něj snaží „zničit stát“. „To, co píší a dělají, vede ke zničení našeho státu. Chtějí mít u moci lidi, kteří jsou pod jejich kontrolou,“ řekl armádní generál.Řekl, že konečným cílem těch, kdo v zemi organizují protesty poté, co moc přešla do rukou armády, je, aby se ostatní země „oficiálně vměšovaly“ do záležitostí Myanmaru.Spolupráce, ne zasahováníMyanmar není „uzavřená“ země a nikdy se neuzavře před světem, ale má zájem spíše o spolupráci s ostatními státy než o zasahování do svých vnitřních záležitostí, řekl Min Aun Hlain v rozhovoru.„Nejsme uzavřená země, nikdy se neuzavřeme. Máme všechno otevřené, ale jsou tři věci, které musíte pochopit, než s námi začnete spolupracovat: kultura, historie a právo,“ uvedl.Řekl, že pokud dojde k úplnému pochopení „těchto tří věcí, jak se věci skutečně mají, pak nám ostatní země mohou pomoci a podpořit nás“, aby se situace v zemi stabilizovala.Protivzdušná obrana Vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil v rozhovoru pro Sputnik uvedl, že na setkání s ruským ministrem obrany Sergejem Šojgu v Moskvě projednal otázky protivzdušné obrany a že Myanmar hodlá rozšířit svůj systém protivzdušné obrany, aby ochránil svou národní bezpečnost.„Na schůzce se diskutovalo především o otázkách protivzdušné obrany, existuje oboustranný zájem o rozšíření spolupráce v této oblasti. Naše země se nachází ve sféře zájmu velmocí, a proto musíme v zájmu národní bezpečnosti rozšířit náš systém protivzdušné obrany,“ řekl Min Aun Hlain.Vojenská spolupráce s RuskemMyanmar hodlá rozšířit vojenskou spolupráci s Ruskem, uvedl dále vrchní velitel. „V oblasti vojenské spolupráce směřujeme k jejímu rozvoji. Vytvoříme novou spolupráci, rozšíříme ji. Naše spolupráce byla původně plánována tak, aby se časem rozšířila,“ řekl. Podle jeho slov se setkání s ruským ministrem obrany Sergejem Šojgu v Moskvě zaměřilo především na „rozšíření stávající spolupráce“ mezi oběma zeměmi. Sputnik V a Sputnik LightV rozhovoru se hovořilo také o vakcínách proti koronaviru. Podle armádního generála Myanmar a Rusko jednají o dodávce dvou milionů dávek vakcíny Sputnik V a Sputnik Light, mají také zájem o následné získání dalších 7 milionů dávek.Min Aun Hlain poznamenal, že Myanmar již dříve jednal o dodávkách vakcín také s Indií a dokonce podepsal s Novým Dillí smlouvu o nákupu několika milionů dávek vakcíny. „V současné době jsou však dodávky kvůli vážné situaci v Indii dočasně zmraženy,“ vysvětlil.

