https://cz.sputniknews.com/20210628/zeman-jednal-s-vladou-o-nasledcich-tornada-na-morave-14984433.html

Zeman jednal s vládou o následcích tornáda na Moravě

Zeman jednal s vládou o následcích tornáda na Moravě

Miloš Zeman dnes jednal s členy vlády na společném setkání. Hovořilo se o situaci na jižní Moravě po tornádu. Prezident ale věnoval i pozornost jednotlivým... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T15:32+0200

2021-06-28T15:32+0200

2021-06-28T15:42+0200

česko

morava

vláda

andrej babiš

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/12949093_0:390:1201:1065_1920x0_80_0_0_0f8a52497977947a4c5f5e4fc2ac2b73.jpg

„Prezident republiky Miloš Zeman na zámku v Lánech při příležitosti pracovního oběda přátelsky přivítal členy vlády České republiky,“ uvedl na sociálních sítích mluvčí Hradu Jiří Ovčáček a doprovodil to společnou fotografií vlády s prezidentem.„Na společném pracovním jednání prezidenta republiky Miloše Zemana a vlády České republiky byla primárně projednávaná pomoc jižní Moravě. Prezident republiky se také zajímal o jednotlivé problémy resortů,“ doplnil později hradní mluvčí.Výsledky jednání Po jednání s prezidentem ministři předstoupili před novináře. Ministr vnitra Jan Hamáček prohlásil, že prezident Zeman na dnešním pracovním obědě podpořil vládu ve všech krocích, které směřují k řešení následků tornáda na jižní Moravě.Hamáček na tiskové konferenci po jednání poděkoval všem, kdo na místě pomáhají odstraňovat zkázu napáchanou tornádem na jižní Moravě. Ministr zahraniční Jakub Kulhánek prohlásil, že se s prezidentem dohodli na zřízení zastoupení běloruské opozice v Praze podobně, jako je tomu nyní v Litvě.„Dnes na jednání vlády s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Dohodli jsme se na přípravě zřízení zastoupení běloruské opozice v Praze - po vzoru Litvy. Běloruská opozice má a bude mít jednoznačnou podporu České republiky,“ uvedl na svých sociálních sítích Kulhánek.Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že chystá „generální pardon“, co se týče daní, daňových přiznání a podobných záležitostí jejího rezortu pro lidi žijící v oblastech zasažených tornádem.Vláda na tiskové konferenci také informovala o dotačním programu pro oběti tornáda, kde se plánuje poskytovat úvěr až do výše 3 milionů korun s úrokem 1 % na dobu splatnosti 30 let. Vládní úředníci přitom budou mít mobilní kanceláře přímo u zasažených oblastí, aby lidé nemuseli daleko jezdit pro vyřizování dokumentů a podkladů.Dále bylo uvedeno, že by se v postižených oblastech mělo provádět zjednodušené stavební řízení, aby bylo možné získávat rychle stavební povolení pro obnovení obydlí.

morava

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

morava, vláda, andrej babiš, miloš zeman