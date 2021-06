https://cz.sputniknews.com/20210629/bydlim-hned-vedle-tragicka-strelba-v-praze-otrasla-kalouskem-a-malacovou-14996519.html

„Bydlím hned vedle.” Tragická střelba v Praze otřásla Kalouskem a Maláčovou

Spolupracovnice z úřadu práce, která byla dnes dopoledne v Praze postřelena a odvezena do nemocnice s velmi těžkými zraněními, podlehla. Ze strany čelních... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

„Před chvíli jsem se dozvěděla velmi smutnou zprávu. Postřelená zaměstnankyně úřadu práce na Praze 2 svému zranění podlehla. Vyjadřuji hlubokou soustrast její rodině a blízkým,“ uvedla na svých sociálních sítích ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.Ministryně o hodinu předtím informovala, že pobočka úřadu práce v Bělehradské ulici, kde ke střelbě došlo, bude do pátku uzavřená. Pracovníci dostali volno. „Střelba na úřadu práce na Praze 2 je velké neštěstí. Je mi velmi líto zraněné úřednice a chci vyjádřit podporu i pracovníkům a pracovnicím ÚP. Pobočka v Bělehradské je do pátku uzavřena, zaměstnanci dostali volno. Celý případ vyšetřuje Policie ČR,“ sdělila Jana Maláčová.K případu se vyjádřil také bývalý politik TOP 90 Miroslav Kalousek. Ten zmínil, že bydlí hned vedle oblasti, kde k útoku došlo a je ze situace v šoku.„Je mi to moc líto. Bydlím hned vedle, jsme tu z toho všichni v šoku,” prohlásil na svém Twitteru.Okolo místa, kde došlo k útoku, prý sám bývalý politik chodí několikrát denně. Vyjádřil také naději, že pachatel zločinu bude brzy policií dopaden.„Kolem místa tragédie chodím několikrát denně. Běžný úřad s pracovníky, kteří se snaží v rámci zákonných možností poskytnout lidem radu a pomoc. Tragická, zbytečná smrt... Myslím na nešťastnou oběť i její pozůstalé. Snad bude vrah brzy dopaden,“ napsal na svém Twitteru Miroslav Kalousek.Útok na úřadu práceDnes dopoledne došlo k útoku na úřadu práce v Praze na Bělehradské ulici. Pachatel postřelil jednu z pracovnic úřadu. Ta byla s těžkými zraněními odvezena do nemocnice. Pachateli se z místa činu podařilo uprchnout. Na místě zasahovala policejní jednotka URNA a vrtulník. Žena svým zraněním podlehla. Podezřelého se policistům podařilo dopadnout. Jak uvedli strážci zákona na svých sociálních sítích, pachatel byl zadržen v centru prahy za pomoci donucovacích prostředků. „Pražští kriminalisté muže vypátrali v centru metropole a zadrželi za pomoci donucovacích prostředků. Muž je podezřelý z trestného činu vražda,“ napsali na svém Twitteru.Na policejní zprávy o zadržení podezřelého zareagoval ministr vnitra Jan Hamáček. Policisty za jejich práci pochválil.

