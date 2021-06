https://cz.sputniknews.com/20210629/gazprom-odmitl-zvysit-v-cervenci-tranzit-pres-ukrajinu--14998230.html

Gazprom odmítl zvýšit v červenci tranzit přes Ukrajinu

Podle údajů maďarské obchodní platformy RBP ruská společnost Gazprom v červenci nezarezervovala dodatečnou kapacitu pro tranzit plynu přes Ukrajinu. 29.06.2021, Sputnik Česká republika

V aukčním trhu se nacházelo dalších 63,7 milionu metrů krychlových denně, které by podle účastníků trhu mohla ruská společnost potřebovat kvůli blížícím se opravám svých vývozních potrubí. Plánované práce na Nord Streamu (13. - 23.) a na plynovodu Jamal-Evropa (6. - 10.) jsou domluveny na červenec.Plánované opravy těchto plynovodů mohou mít další dopad na evropský trh, který se v současné době potýká se zvýšenou poptávkou a stagnující kapacitou podzemních zásobníků plynu.Zároveň 21. června koncern nakoupil celý objem tranzitu na červenec - 15 milionů metrů krychlových plynu denně jako v předchozích měsících.Denní objem čerpání v rámci smluvních závazků společnosti vůči ukrajinské straně tak v letošním roce činí přibližně 109 milionů metrů krychlových. S ohledem na dodatečnou rezervaci čerpá Gazprom v červnu přibližně 124 milionů metrů krychlových denně a stejný objem se očekává i v červenci.Rusko a Ukrajina podepsaly koncem prosince 2019 balíček dohod o pokračování tranzitu plynu přes zemi, včetně pětileté tranzitní smlouvy, podle níž Gazprom garantuje, že v prvním roce přečerpá 65 miliard metrů krychlových plynu a v dalších čtyřech letech vždy po 40 miliardách. Tyto dohody zajišťovaly pokračování tranzitu po vypršení platnosti předchozí smlouvy.Cena plynuCeny zemního plynu na evropském spotovém trhu se vyšplhaly na skoro historická maxima. Naposledy byla taková úroveň ceny „modrého paliva“ zaznamenána v roce 2008.Podle Marie Belovové, ředitelky výzkumu společnosti VYGON Consulting, je hlavním důvodem růstu cen horké léto. Vše se to navalilo na situaci s pomalým doplňováním zásob plynu v pozemních zásobnících: během studené topné sezóny byly maximálně vyčerpány.„Kromě toho dochází k poklesu dodávek zkapalněného zemního plynu do Evropy, protože její dodavatelé, včetně těch, kteří nabídli EU své ‚molekuly svobody‘, si vybírají asijské trhy, kde je cena plynu atraktivnější než v Evropě,“ uvedla.Ředitel Institutu energetiky a financí Marcel Salichov vysvětlil, že evropský trh s plynem je liberalizován: hlavní důvody souvisejí s faktory nabídky a poptávky.Jak vyplývá z údajů operátorů přepravních soustav, v květnu 2021 byla poptávka o 17 % vyšší než v předchozím roce. V lednu až květnu 2021 byl tento ukazatel meziročně vyšší o 17,6 %.Dalším faktorem, který udrží ceny plynu po určitou dobu na vysoké úrovni, jsou problémy s námořní přepravou. LNG se přepravuje tankery. Podle údajů agentury Bloomberg existuje vysoká pravděpodobnost dopravních zácp v Panamském průplavu, a proto americké lodě míří do Asie a obcházejí mys Dobré naděje, což prodlužuje dodací lhůtu o týden nebo dva a výrazně snižuje nabídku.

