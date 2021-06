Kardioložka vysvětlila, jak je třeba pít kávu za horkého počasí

https://cz.sputniknews.com/20210629/kardiolozka-vysvetlila-jak-je-treba-pit-kavu-za-horkeho-pocasi-14981177.html

Především je třeba si pamatovat, že káva má močopudný účinek, zbavuje organismus tekutin, za horkého počasí má však zachování vodní bilance zvláštní význam, upřesnila lékařka. Co se týče množství kávy, které je zdravé v létě, máte sledovat vlastní pocity, poznamenala kardioložka. Podle jejích slov, když po dalším šálku kávy vzniká pocit znepokojení, neklidu, zrychlí se tep, pak to znamená, že norma byla překročena, ale tomuto stavu je lepší se vyhnout. Opatrně je třeba také konzumovat v létě populární směsi kávy s jinými nápoji, dodala dietoložka. Například spojení kávy s energetickým nápojem vytvoří dodatečnou zátěž pro srdce, vysvětlila.„Káva a energetický nápoj vytvoří dodatečnou zátěž pro srdce, které za horkého počasí funguje v poněkud napjatém režimu, může to mít nežádoucí následky pro organismus,“ poznamenala kardioložka. Napsala rovněž, že káva s džusem je moc kalorická. Tento týden bylo infromováno o tom, že pití kávy může chránit tělo před vážným onemocněním jater. Sdělil to The Guardian s odvoláním na práci vědců z University of Southampton a Royal Medical Research Institute v Edinburghu.Skupina vědců se zabývala stavem jater 494 585 pacientů téměř 11 let. Ve výsledku zaregistrovali více než 3 600 případů chronického onemocnění jater a 301 úmrtí.Analýza ukázala, že po zohlednění indexu tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu a kouření měli ti, kteří vypili jakékoli množství kávy, o 20 % nižší riziko vzniku chronické nemoci nebo ztukovatění jater. Riziko úmrtí na tyto nemoci u konzumentů kávy bylo o 49 % nižší.„Z výsledků velkého počtu vzorků ve Velké Británii vyplývá, že pití kávy chrání před těžkým onemocněním jater,“ uvedl profesor Paul Roderick, jeden z autorů studie.

