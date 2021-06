https://cz.sputniknews.com/20210629/kdyby-to-rekl-nekdo-z-ano-ct-a-neziskovky-by-byly-v-hysterii-ovcacek-zatocil-s-novinari-14997220.html

„Kdyby to řekl někdo z ANO, ČT a neziskovky by byly v hysterii.“ Ovčáček zatočil s novináři

„Kdyby to řekl někdo z ANO, ČT a neziskovky by byly v hysterii.“ Ovčáček zatočil s novináři

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček upozornil na dvojí metr při novinářském hodnocení českých politiků a veřejných osobností. Jde o politiky ANO a TOP 09. 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Předseda hnutí ANO, úřadující premiér Andrej Babiš během víkendového rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že pro Českou republiku toho udělal tolik, že by si zasloužil stát se vítězem voleb a mít možnost další čtyři roky vést vládu země.Za tato slova si vysloužil ostrou kritiku od senátora a místopředsedy TOP 09 Herberta Pavery. Ten na Babiše zaútočil kvůli slovenskému původu úřadujícího českého předsedy vlády.„Andreji, Vy, ani Vaše hnutí si žádné vítězství nezasloužíte! Těch škod na zdraví lidí i ekonomiky jste udělali tolik, že další vlády to budou muset mnoho let napravovat. Vy buďte rád, že Vás lidé nepoženou holí někam do ciziny. Nikdy jste nebyl Čechem a ani nebudete,“ napsal Pavera na svém Twitteru.„Bušení v gong“Na tato slova Pavery ostře zareagoval mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ten poukázal na mediální ticho, které okolo rasistických vyjádření senátora za TOP 09 vládne. Pokud by si prý podobné vyjádření dovolil někdo z ANO vůči někomu z TOP 09, média by byla v hysterii.„Jenže jde o TOP 09 a tak budou mlčet. Stejně jako v případě četných přání smrti panu prezidentovi,” dodal hradní mluvčí.Nenávist vůči prezidentoviNejvyšší soud v první polovině března letošního roku rozhodl ve věci obžaloby bývalého radního Jesenice Martina Langa kvůli facebookovému příspěvku, v němž napadl prezidenta Miloše Zemana slovy o tom, že je potřeba ho „podřezat jako svini“. Soud zamítl odvolání žalobců se slovy, že se jednalo pouze o přestupek.Jak se k případu vyjádřil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, podle něj šlo jednoznačně o trestný čin. Podle jeho mínění totiž Lang přesáhl přípustnou intenzitu kritiky, použil dehonestující a dehumanizující hodnocení politického názoru jiných, kvůli kterému jim následně vyhrožoval smrtí. Kromě toho zdůrazňoval, že se jednalo o komunálního politika, což znamená i vyšší míru odpovědnosti. Nejvyšší soud však zaujal k případu jiné stanovisko.V poslední době se opět začaly množit přání smrti na adresu prezidenta země Miloše Zemana poté, co v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že lidi, kteří si mění pohlaví, považuje za odporné. Naplňují, podle jeho soudu, skutkovou podstatu trestného činu sebepoškozování, dodal.

