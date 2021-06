https://cz.sputniknews.com/20210629/kvuli-sireni-mutaci-koronaviru-zakazuje-resort-zdravotnictvi-cesty-do-ruska-a-tuniska-14999788.html

Kvůli šíření mutací koronaviru zakazuje resort zdravotnictví cesty do Ruska a Tuniska

Kvůli šíření mutací koronaviru zakazuje resort zdravotnictví cesty do Ruska a Tuniska

Z důvodu šíření mutací koronaviru zakazuje od čtvrtka ministerstvo zdravotnictví všem lidem z Česka cestování do Ruska, od příštího týdne také do Tuniska. 29.06.2021

Z opatření vyplývá, že všichni občané České republiky a cizinci s bydlištěm na území Česka mají zakázán vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy nemocí covid-19. Dodávají, že do 30. června je na seznamu 14 zemí, je tam například Indie nebo několik afrických nebo jihoamerických zemí. S účinností od 1. července pak na seznam přibývají země jako Rusko, Paraguay a Namibie. Od pondělí 5. července také Tunisko. Toto opatření platí prozatím do 31. července. Nutno podotknout, že zákaz neplatí pro občany zmíněných zemí, pro cesty, které jsou neodkladné a byly předem oznámeny resortu zahraničí.Podle ochranného opatření má zabránit zákaz dalším případů zavlečení mutací do České republiky a jejich následné šíření v zemi. Pakliže lidé cestují ze zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem do Česka, pak musí podstoupit test před příjezdem a pak po příjezdu postupně dva PCR testy. Po příjezdu do země musí být lidé až dva týdny v karanténě a nosit respirátor. Covid-19 v zemiV pondělí testy potvrdily 157 nových případů nákazy, což činí o 39 více než minulý týden. Mírně stouplo i reprodukční číslo, které je nyní na hodnotě 0,97. Za včerejšek zdravotníci podali 108 217 očkovacích látek.Počet nakažených na 100 tisíc obyvatel se za poslední týden zvýšil z předchozích 6,5 na 6,8. Z tohoto hlediska je situace už několik dní nejhorší v Praze. Incidenční číslo, které udává počet potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, vzrostlo na hodnotu 19 z původních 17.K epidemické situaci se také vyjádřil premiér Andrej Babiš, podle kterého epidemie ještě neskončila. Situace v Praze podle něho vůbec nevypadá příznivě. Premiér to řekl novinářům v pražském Karolinu. Podle něj je proto třeba dále očkovat a chránit se před mutacemi.V ostatních krajích se hodnota incidenčního čísla zatím drží pod hodnotou deset. Nejlepší je situace v Královéhradeckém kraji, kde evidují jeden případ v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.Od začátku očkování v prosinci zdravotníci aplikovali 8 008 278 dávek vakcín. Obě dávky vakcíny tak dostalo přes 3,1 milionu obyvatel Česka. Za pondělí bylo podáno 108 217 dávek.

tunisko

česká republika

rusko

nákaza, nemoc, zákaz, tunisko, zdraví, česká republika, rusko, koronavirus