Láska k fotbalu nezná mezí: Jeden z fanoušků je ochoten zařídit pro české příznivce letadlo do Baku

„Jeden z fanoušků se rozhodl zařídit fanouškovské letadlo do Baku. Předběžná cena je od 13 550 Kč do 16 220 Kč za zpáteční let a závisí na obsazenosti letadla,“ stojí v příspěvku klubu.Podotýká se, že odlet je naplánován na páteční odpoledne, přičemž minimální počet zájemců pro jeho uskutečnění je 150 fanoušků.Co se týče návratu, předpokládá se, že proběhne až v neděli ráno.„Finální informace budou k dispozici po obědě,“ je uvedeno ve statusu.Fotbalový zápas v Baku je pro české fanoušky téměř nedostupný. Přímý spoj z Prahy není, navíc je to velmi daleko.Kromě toho v ázerbájdžánské metropoli jsou zavedena í přísnější koronavirová opatření než v Budapešti. Tam českou fotbalovou reprezentaci podpořilo sedm tisíc českých fanoušků.Sport.cz upozorňuje na to, že při cestě k utkání je nutné předložit buď negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, dokončené očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Pro odjezd ze země je také nutné mít negativní PCR test.Speciální víza se udělují na základě vstupenky.Pod statusem se začaly objevovat poznámky, které svědčí o zájmu lidí.„Mám zájem o 2 místa a kompletní zajištění vízových podmínek, testů apod…“ zdůraznil Jan Svášek.„Mám zájem,“ napsala Dana Pavelková.„A co Fanklub repre? Nechystá nějaký celkový balíček?” zajímá se Lico Kniga.Fanklub zareagoval tím, že není bohužel cestovní kanceláří, která by na to měla licenci, a poděkoval za pochopení.Zmiňme, že česká fotbalová reprezentace po senzačním vítězství nad Nizozemskem postoupila do čtvrtfinále, kde se setká s týmem Dánska.

