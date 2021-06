Ministři zahraničí Velké Británie a Německa se vsadili o bednu piva, čí tým vyhraje v osmifinále

https://cz.sputniknews.com/20210629/ministri-zahranici-velke-britanie-a-nemecka-se-vsadili-o-bednu-piva-ci-tym-vyhraje-v-osmifinale-14999581.html

Britský ministr zahraničí Dominic Raab a jeho německý protějšek Heiko Maas se v úterý vsadili o to, který tým vyhraje na vyřazovací části mistrovství Evropy ve... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

„Co takhle malá sázka, Dominicu Raabe? Bedna piva pro vítěze zápasu Anglie-Německo,“ napsal na Twitteru německý ministr zahraničí, který se s Raabem setkal v úterý v italské Matere, kde zasedají ministři zahraničí zemí G20.Během setkání si ministři vyměnili fotbalové dresy svých zemí a zdůraznili, že Británie a Německo vedou plodný dialog o posílení spolupráce navzdory tomu, že spolu na fotbalovém hřišti soupeří.„Dáváme na stůl bednu piva od Big Smoke Brew. Do toho, Anglie!“ odpověděl na Maasův tweet Raab.Utkání mezi Anglií a Německem ve Wembley začalo v 17:00 místního času. Do konce prvního poločasu se ani jednomu z týmů nepodařilo vstřelit branku. Teprve až v 75. minutě vstřelil branku anglický tým, kdy skóroval Raheem Sterling. Druhý gól zápasu padl v 86. minutě, kdy zvýšil anglický tým svůj gólový náskok, jelikož míč do branky poslal Harry Kane.Co se týče úvodní sestavy, pak Anglie nastoupila ve složení: Pickford – Walker, Maguire, Stones – Trippier, Phillips, Rice, Shaw – Saka, Kane (C), Sterling. Náhradníci: Ramsdale, Johnstone – Grealish, J. Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Mount, Foden, R. James, Bellingham.Německý tým nastoupil v sestavě: Neuer (C) – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens – Havertz, T. Müller – Werner. Náhradníci: Leno, Trapp – Halstenberg, Volland, Gnabry, Musiala, Süle, Neuhaus, Sané, Gündoğan, Can, Koch.Euro 2020Dnešní den byl posledním dnem, kdy se na ME hrají osmifinálové zápasy. V 21:00 nás ještě čeká zápas mezi Švédskem a Ukrajinou, přičemž právě vítěz tohoto zápasu se potká na čtvrtfinále s dnešním prvním vítězem - Anglií. Co se dalších zápasů osmifinále týče, pak připomeňme, že do čtvrtfinále postoupily týmy Španělska, Švýcarska, Belgie, Itálie, Česka, Dánska, Anglie. Český tým bude hrát 3. července v sobotu s Dánskem v ázerbájdžánském Baku.

