Na Hradě vyzvali, aby se generální ředitel ČT omluvil za „nenávistný příspěvek“ zaměstnance televize

Připomeňme, že Lutonský napsal na účtu na Twitteru příspěvek, ve kterém psal, že „v prezidentské volbě obce a města brutálně postižená tornádem spoléhala na Miloše Zemana. Takhle tam dopadly výsledky voleb. Všude hlasovali pro současného prezidenta“. Svá slova ovšem Lutonský později smazal s tím, že si je lidé prý špatně vykládají.I přesto však visel jeho tweet na internetu dost dlouho, aby se dostal i k prezidentovi země Miloši Zemanovi. V této souvislosti tak vedoucí Kanceláře prezidenta republiky odeslal dne 29. června 2021 dopis generálnímu řediteli ČT týkající se „nenávistného příspěvku“ zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského.V dopise se píše, že 24. června zasáhlo jih Moravy ničivé tornádo, které za sebou zanechalo šest obětí, stovky zraněných a škody v řádech stovek milionů korun. V tragické situaci se však ukázala soudržnost veřejnosti, která pomáhá jak finančně, tak i vlastními silami. Poté se v dopise již zmiňuje samotný Lutonský a jeho příspěvek. „O to více mě osobně zasáhlo vyjádření zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pana Františka Lutonského, které považuji za naprosto skandální, odporné, nenávistné a v této chvíli obzvláště zavrženíhodné. Váš zaměstnanec v době, kdy záchranáři teprve bojovali o životy přeživších, publikoval na svém twitterovém účtu příspěvek, ve kterém upozorňoval na volební preference obyvatel obcí zasažených tornádem.“Jak se dále poznamenává, toto vyjádření Lutonského bylo odsouzeno jak ze stran mnoha novinářů, tak i ze strany široké veřejnosti a také několika členů Rady ČT. „Poukazovat v době, kdy v nemocnicích bojují o život přeživší, na jejich politické názory vyjádřené v demokratických volbách, není nic více než cynický hyenismus, proti kterému se jménem všech, kteří nyní svou pomocí přispívají k obnově, tímto dopisem ohrazuji,“ dodává vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, který je pod dopisem podepsán.Porušení zásadUvádí, že žádá o zvážení argumentace, která podle jeho slov poukazuje na zcela zjevné porušení jak základních etických, tak i novinářských zásad a také Kodexu ČT. Mynář poukazuje na to, že Lutonský se později vyjádřil v tom smyslu, že jeho slova byla špatně pochopena. „Údajně mělo poukazovat na to, že se prezident republiky zavčas k této tragické události nevyjádřil, a tím zklamal své voliče. Jako výmluva to ovšem neobstojí, neboť prezident republiky se prostřednictvím svého tiskového mluvčího k situaci vyjádřil 24. 6. (21:52), kdy poděkoval složkám záchranného systému, starostům, hejtmanům a členům vlády a vyjádřil účast občanům,“ dodává s tím, že i rozhodl o vyslání příslušníků Hradní stráže do oblasti společně s dcerou Kateřinou a materiální pomocí.Mynář konstatuje, že reagují na situaci průběžně koordinací materiální pomoci z Nadačního fondu prezidenta země. Podle jeho slov selhal zástupce šéfredaktora v základech slušného chování a selhal také při aplikování Kodexu ČT, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Na konci dopisu je tedy výzva k omluvě za chování zástupce šéfredaktora. „Žádám Vás tímto, abyste se jako představitel veřejnoprávního média za chování Vašeho podřízeného omluvil. Nikoli prezidentu republiky, nikoli mně, ale českému národu a Vašim divákům. Zároveň Vás žádám o vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno,“ dodal.Tornádo na MoravěVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahovaly stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda. Nejvíce zasaženými byly obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Značné škody utrpěla také hodonínská část Pánov a čtvrť Bažantice.Škody po bouřkách, které se prohnaly jižní Moravou, činí nejméně 12 miliard korun, a to pouze na veřejném majetku. V důsledku přírodního živlu bylo na Břeclavsku a Hodonínsku zničeno 1 200 domů, sedmdesát z nich budou muset srovnat se zemí. Do majetku kraje spadají školy, domovy seniorů, nemocnice, ale i obytné domy. Například v Hodonínsku byl zničen krajský domov seniorů. Hejtman dále uvedl, že statici určili ke zbourání 70 domů. Ti však i nadále pokračují v obcházení budov a prověřování, které z nich jsou nebezpečné. Jihomoravský hejtman Jan Grolich má proto za to, že budov k demolici bude ještě víc.V sobotu na CNN Prima NEWS pronesl k tragédii pár slov i prezident Miloš Zeman. V projevu poděkoval hasičům a záchranářům zasahujícím na Moravě v oblasti postižených vesnic. Spolu s tím poděkoval lidem, jež pomáhají postiženým přírodní katastrofou, ať už jakoukoli formou.

Michal Kudlak A kdy se omluví hrad, respektive Zeman.... Za sve lži, urážky, napadání, kolaboraci.... Atd 4

Hantek Za jaké lži? V čem Zeman kdy lhal? Že viděl článek od Peroutky? Tak to Zemanovi věřím že ho mohl vidět, Peroutka se takovým způsobem vyjadřoval... To že hned po sametu zametli Havlisti stopy je normální, to by udělal každej... Jinak jsem od Zemana nikdy lež neslyšel, jedině od Fialy z ODS, od Adamové... Od těch snad i denně... 3

5

