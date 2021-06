https://cz.sputniknews.com/20210629/na-smolenskem-namesti-v-moskve-jsou-stale-prekvapovani-zpravami-z-prahy-nazor-14994031.html

Na Smolenském náměstí v Moskvě jsou stále překvapováni zprávami z Prahy. Názor

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová už musela citovat známou báseň Krylova Labuť, rak a štika, aby vyjádřila údiv nad různými... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

názory

maria zacharovová

jiří vyvadil

česká republika

rusko

Jsou jako postavy této básně, které táhly jeden vozík. „Labuť se chtěla nad oblaka vznést, štika se hnala jenom za jezerem a rak nazpátek zas poškubával ojí,“ zní báseň, a zmíněný vozík tam stojí dodnes.Něco podobného probíhá i v českých politických kruzích, když jde o Rusko. Z jakéhokoli důvodu. Ale nejzářivější příklad jsou Vrbětice. Prezident Zeman vyzval k prošetřování různých verzí výbuchů vojenských skladů. Ale premiér Babiš kromě zapojení ruských tajných služeb jiné verze neřeší. „Kde shodná vůle chybí při práci, nohama vše se vzhůru obrací,“ připomněla Zacharovová hlavní tezi ruské básně… Ale možná jsou takto různé názory normou pro demokratickou společnost? Nebo je přece jen něco v nepořádku s českou státní mašinérií? Na otázku Sputniku odpovídá bývalý senátor a náměstek ministra spravedlnosti České republiky, advokát Jiří Vyvadil.Vyvadil: Mám velmi rád paní Zacharovovou, je vtipná, někdy ostrá jako břitva a chápu, že bere věci, které se udály v České republice jaksi s humorem. No taky bych je bral, kdybych nebyl tak přesvědčen o potřebě spolupráce a přátelství s Ruskem. Zacharovová si vzpomněla na Krylovovu bajku Labuť, rak a štika, kde každý táhne svým směrem. A záležitost stojí. Kdyby jen měla pravdu. Záležitost žel nestojí. Ve skutečnosti Česká republika zaujala vpravdě nepřátelský vztah k Rusku s vymyšleným oficiálním příběhem a la Skripal, který pro nezúčastněné je vtipný, kdy jedni a titíž ruští agenti střídavě otravují novičokem bývalého ruského agenta Skripala a jeho dceru, kteří po smrtelném působení tohoto nejsmrtelnějšího jedu žijí. Vrbětice jsou ještě komičtější, protože návod na likvidaci ruského velvyslanectví se objevil již před rokem při tzv. ricinové otravě předních představitelů opozičních sil, odstraňujících tu maršála Koněva, tu budujících pomník vlasovcům, tu odstraňujících ceduli, kterou svého času odhalil poslední demokratický prezident Edvard Beneš na Staroměstské radnici osvoboditeli Prahy maršálu Koněvovi.Zacharovová má pravdu, ruku příběhu Vrbětic vedl Babišovi plukovník Koudelka. Babiš poslechl jako hodný žáček a rozklepaným hlasem přečetl text o jednoznačné vině GRU a oněch dvou ruských molodců ve věci Vrbětic.Miloš Zeman drží Babiše, jak jen může. Jen v některých fázích už nechce dělat ze sebe většího idiota, než je v rámci udržení Babiše coby budoucího předsedy vlády nezbytné. Kdo ho nezná, tak neví, že stejnou měrou, jakou má rád Rusko, má také rád USA a dlouho si přál i spolupráci s Čínou. Je to politik globálního vidění a nemá radost, když je stále více zatlačován do politiky buď anebo. Zejména sobotní vystoupení na televizi Prima bylo velmi košaté. Odmítal jedno řešení a varianta zásahu GRU byla jaksi umenšena. Ba co víc, hovořil o několika variantách.Nechci už ani mluvit i o jiných aktérech, jako jsou politici opozice, či předseda Senátu Vystrčil. Vrbětice jako záminka boje proti Rusku jsou pro ně živnou půdou.Vtipné to vlastně není a prohlubuje to celkový rmut nad českou zahraniční politikou. A stejně chaoticky to vyznívá, když například jde o hlasovaní, zda má Česko podpořit summit Evropská unie – Rusko. Takže, když premiér vyráží do Bruselu, prohlašuje, že plně podporuje návrh kancléřky Merkelové a prezidenta Macrona na summit s Putinem, a když se vrací, stejně razantně prohlašuje, že pro summit není prostor.A k tomu prezident Zeman podotýká v televizi, že dialog je potřebný. No nedivme se, že politické nálady lidí jsou na bodu mrazu.Ještě, že nám jde ten fotbal… Jen cca 45% obyvatel České republiky přes až klasicky fanatickou masáž liberálních médií nabylo přesvědčení, že za výbuchy ve Vrběticích může GRU.Ale to je strašný výsledek, svědčící o nedůvěře Čechů, Moravanů a Slezanů v politiku. Když fanaticky celá pravicová a pirátská opozice tuto verzi podporovala a zároveň ji masivně podporovala celá vláda a média, pak výsledek je porážkou.Rakouský kancléř Bismarck pravil, kdo je pánem Prahy, je pánem Evropy. Celá EU je ve varu. Poslední spor o tom, zda se má konat summit EU – Rusko tento střet ukázal. Prezident byl jasně pro. Premiér byl před jednáním také jasně pro. A potom jako vždy v poslední fázi opět obrátil. On prostě nerozumí zahraniční politice a neví tím pádem, o čem je řeč. Mimochodem, nechci ho už trápit, podporoval jsem jej v různých funkcích 7 let. To není málo. Dále už to není třeba…Ta otázka k bajce Krylova vypadala jednoduše. Ovšem odpověď je vlastně stejně tak jednoduchá. Ale ne tak veselá. Vše, co jsme mohli zničit, jsme zničili.

Červenáček Dosud jsem myslel, že rmut je požíván do pití. Rmut je hmota tvořená rozemletými bobulemi vinné révy, která vzniká při výrobě vína. Hrozny vinné révy nejprve zbaví stopek a třapin a pak se rozemelou. . . Asi šlo o zármutek. 🌿🥀🌹 🍒🌹🏅🏅 0

1

česká republika

rusko

