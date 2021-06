https://cz.sputniknews.com/20210629/od-kradeze-stoleti-neubehlo-ani-10-let-a-v-recku-jiz-nasli-ukradene-obrazy-picassa-a-mondriana-14992168.html

Od „krádeže století“ neuběhlo ani 10 let a v Řecku již našli ukradené obrazy Picassa a Mondriana

Řecká policie našla obrazy Pabla Picassa a Pieta Mondriana, které byly v roce 2012 ukradeny z aténské Národní galerie. Jak uvádí řecký týdeník Proto Thema... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

V roce 2012 byly z Národní galerie ukradeny obrazy Pabla Picassa Hlava ženy a Pieta Modriana Mlýn. Obraz Mlýn Mondrian namaloval v roce 1908, Picassův obraz vznikl v roce 1939. Uvádí se také, že na zadní straně obrazu španělského abstrakcionisty je věnování autora řeckému národu za vklad do boje proti nacismu. Cena tohoto plátna činí asi 20 milionů eur.Oba obrazy byly z Národní galerie ukradeny den před jejím zavřením kvůli rekonstrukci. Média to označovala za krádež století. Hledání obrazů se účastnila také Národní zpravodajská služba.Nyní je známo, že v případu krádeže uměleckých děl je zadržen 49letý Řek. Policisté mu zabránili, aby obrazy vyvezl do zahraničí, kde je chtěl prodat na černém trhu.

