Postřelená žena po dnešním útoku muže v Praze zraněním podlehla. Policie útočníka dopadla

V Praze dnes došlo k tragédii, když jistý muž střílel po pracovnici úřadu práce. Žena, kterou muž postřelil, podle policie svým zraněním v nemocnici podlehla... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Policie České republiky na sociální síti informovala, že žena, kterou dnes v Praze postřelil neznámý pachatel, svým zraněním v nemocnici podlehla. Případ podle nich vyšetřují kriminalisté z oddělení vražd pražské policie. Ubezpečili, že dělají maximum pro jeho dopadení, pátrali po něm stovky policistů. Kromě toho také upřesnili popis pachatele.Poliice také zveřejnila další video, ve kterém informuje, že si muž koupil po útoku nové oblečení, které by mohl mít na sobě.Po třetí hodině odpoledne ale policisté informovali o tom, že útočníka se jim povedlo dopadnout a je podezřelý z trestného činu vražda.Připomeňme, že dnes byla zraněna při střelbě v pražské Bělehradské ulici žena ve věku okolo 50 let. Jak uváděla média, podařilo se ji resuscitovat, avšak utrpěla velmi vážná zranění, kterým bohužel podlehla.Policie uvedla, že se jednalo o pracovnici úřadu práce. Po útočníkovi nyní intenzivně pátrá, do akce byl zapojen i policejní vrtulník. Budovu, kde došlo ke střelbě, zkontrolovali policisté z Útvaru rychlého nasazení.Co se týče samotného pachatele, vyšetřovatelé prý pracují s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný Jiří Dvořák, po kterém pátrají v souvislosti s případem poleptání kyselinou ve středních Čechách.Podezřelý Jiří Dvořák je podle policie ozbrojený a nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli pokoušet sami zadržet. Při vstupu do jeho pražského bytu byl zraněn jeden policista, když explodoval nástražný systém. Policisté na svých účtech na sociálních sítích rovněž publikovali fotografii podezřelého, na níž je vidět i jeho vozidlo. Jedná se o Hyundai Santa Fe.Na svých účtech na sociálních sítích policisté rovněž požádali o pomoc. Vyzvali, aby se na policii obrátili svědci události. Dále poprosili majitele vozů s palubními kamerami, kteří v době útoku projížděli po Bělehradské ulici, aby se rovněž ozvali policii.Útok v tramvajiNa konci května večer po osmnácté hodině došlo k brutálnímu útoku v tramvaji č. 16 směrem k zastávce Želivského v Praze 3. Cestující napadl zezadu nožem revizora, který kolem něj pouze prošel. Poté z tramvaje utekl. Útok vidělo několik cestujících, z nichž jeden pak zasahujícím policistům popsal útočícího muže a směr jeho útěku. Policisté ho krátce poté dopadli ve Vinohradské ulici, kde byl zadržen i s nožem. Zraněný revizor byl převezen do nemocnice.V České republice jsou naštěstí podobné útoky poměrně vzácné. K nejznámější a nejtragičtější události došlo v roce 2014. Psychicky nemocná žena ve Žďáru nad Sázavou vešla do střední školy a tam bezdůvodně zaútočila na dvě studentky. Na pomoc jim přispěchal 16letý spolužák, který za své hrdinství zaplatil vlastním životem. Pachatelka ho ubodala. Jeho rodiče tak ztratili své jediné dítě.Žena se tehdy vyhnula vězení a byla umístěna do psychiatrické léčebny, neboť soudní znalci došli k závěru, že pachatelka trestného činu byla v době útoku nepříčetná, ačkoliv se na svůj čin předem důkladně připravovala a nebyl to její první ozbrojený útok na nevinné oběti.

Botaska Je to hyena a jako hyenu jeho potřeba zneškodnit. 1

1

