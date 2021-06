https://cz.sputniknews.com/20210629/pouzivate-whatsapp-pak-se-muzete-radovat-do-aplikace-pribyla-nova-funkce-14996252.html

Používáte WhatsApp? Pak se můžete radovat, do aplikace přibyla nová funkce

Používáte WhatsApp? Pak se můžete radovat, do aplikace přibyla nová funkce

V populárním messengeru WhatsApp byla spuštěna funkce současného používání jednoho účtu na několika zařízeních. Takovou informaci přinesl pro uživatele portál... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Jakmile jsou zařízení uživatele propojena, nemusí být hlavní zařízení online, aby WhatsApp Web a WhatsApp Desktop fungovaly současně. V tomto režimu lze používat pět miniaplikací připojených k jednomu účtu, píše portál.Uvádí se, že komunikace při současném používání více zařízení bude stále šifrována pomocí algoritmů WhatsApp. Prozatím tato možnost funguje pouze v beta verzi aplikace s číslem 2.21.14.1 a pouze v systému Android. Později bude tato možnost dostupná obecně.Nová aktualizaceZa zmínku též stojí, že aplikace WhatsApp přišla s aktualizace pro Android i iPhony. Mají šetřit čas při procházení nepřečtených zpráv. Týká se to hlasových zpráv.Pro Android a iPhony jsou připraveny aktualizace, z nichž jedna lidem s jistotou šetřit čas. V případě, že lidé okolo vás vám rádi posílají hlasové zprávy místo klasických psaných zpráv, po aktualizaci WhatsAppu bude možné měnit rychlost přehrávání.Nově bude možné, v případě, že lidé nemají dostatek času, přehrávat zprávy rychlostí 1,5x či dokonce 2x rychleji oproti normálu. V základním nastavení aplikace ovšem bude nadále přehrávání stejnou rychlostí, jak byla zpráva nahrána.Ovládání rychlosti přehrávání by mělo být velmi snadné – bude stačit dotknout se malého symbolu na pravé straně obrazovky.Aktualizace umožní, aby WhatsApp automaticky přehrával všechny zprávy odeslané za sebou v jednom chatu. Takže bude možné spustit přehrávání první zprávy, nastavit rychlost a odložit telefon s tím, že budou všechny následující zprávy přehrány.Druhá aktualizace spočívá v tom, že bude k dispozici symbol @, s jehož pomocí bude možné označovat lidi v chatech, nebo bude díky jeho použití vidět, kdo vás zmiňoval nebo označoval, nebo reagoval na vaši zprávu. Pokud jsou uživatelé aktivní v mnoha skupinách, tak jim to pomůže rychle se orientovat ve zprávách týkajících se bezprostředně jich.Aplikace WhatsAppWhatsApp Messenger je aplikace umožňující výměnu zpráv a multimediálních souborů mezi vlastníky smartphonů pomocí internetu. Kromě textových zpráv si uživatelé WhatsApp Messenger mohou navzájem zasílat obrázky, videosoubory, audiosoubory a polohu na mapě. Název WhatsApp je slovní hříčkou k obratu „What's up?“, což v angličtině znamená „Co se děje?“ a ze zkratky App (jako aplikace).

