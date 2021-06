https://cz.sputniknews.com/20210629/praha-zpet-cast-stromovky-nedostane-nema-na-ni-narok-14993613.html

Praha zpět část Stromovky nedostane. Nemá na ni nárok

Praha zpět část Stromovky nedostane. Nemá na ni nárok

Praha nemá nárok na to, aby zpět od ruské ambasády doslata část pozemku Stromovky, který ji podle magistrátu a Prahy 7 patří neoprávněně. Pozemek byl v roce... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-29T13:09+0200

2021-06-29T13:09+0200

2021-06-29T13:09+0200

česko

pozemek

česká republika

spor

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/13502624_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_70ea453b5bf72792a04d2ea33f4bbf16.jpg

Ruská federace by proto musela dobrovolně přistoupit na jednání o vrácení pozemku. Plyne to z dopisu, který poslalo ministerstvo zahraničí radnici Prahy 7. Informovalo o tom ČTK.Ministerstvo v dopisu uvádí, že pozemek je ve vlastnictví České republiky a právo s ním hospodařit má diplomatický servis, který ho poskytl Sovětskému svazu.Na pozemku však stojí několik budov ruské ambasády. Budovy podle dopisu patří Ruské federaci, která je odkoupila. Kvůli těmto okolnostem proto není možné vyhovět požadavkům magistrátu, bez toho aby nedošlo k narušení principů mezinárodního práva. Rozhodnutí z té doby je pořád platné, nakolik vycházelo z rozhodnutí vlády ČSSR.Podle dopisu je nepravděpodobné, že by Rusko souhlasilo s jednáním o navrácení pozemku, a to proto, že požadavek přišel v době, kdy Česko obvinilo z výbuchů ve Vrbětících ruské tajné služby.Městská část se ale vzdát nehodlá.„Jednáme dál,“ napsal v SMS zprávě starosta Jan Čižinský ČTK. Dodal, že společně s primátorem Zdeňkem Hřibem, pražským radním Janem Chabrem, starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem a ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem se dohodli na vzniku pracovní skupiny k majetkoprávním vztahům.Spor o StromovkuSpor vnikl letos v dubnu, kdy vedení hlavního města Praha 7 vyzvalo vládu, aby jednala o navrácení části Stromovky, kterou Rusko zabralo v roce 1968. Magistrát chce, aby se rozloha ruské ambasády vrátila do stavu před 21. srpnem 1968 a město tam obnovilo veřejně přístupnou zeleň.Vedení Prahy jde o to, aby byl snížen počet parkovacích míst vyhrazených pro velvyslanectví.Představitelé hlavního města uvedli, že důvodem k danému rozhodnutí byly informace o podezření na údajné zapojení ruských agentů do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014.Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace v reakci na „pozemkovou nespokojenost“ Prahy připomenulo české straně nemovitost, kterou má k dispozici v centru Moskvy.Diplomaté uvedli, že pozemky, které má k dispozici Rusko v Praze, byly SSSR přiděleny na začátku 70. let na základě platných dohod mezi Československem a Sovětským svazem.

Vládce Mikrobiolog To je moc dobře že ty svině na radnici Prahy 6 a Prahy 7 a na Magistrátu nemohou dělat další ostudy. 1

1

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pozemek, česká republika, spor, rusko