Právník: Česko nemůže podniknout opatření na kompenzaci za výbuchy ve skladech bez souhlasu RF

V polovině dubna Praha obvinila tajné služby RF z podílu na explozích ve vojenských skladech ve Vrběticích a vyhostila 18 zaměstnanců Velvyslanectví RF v Praze. Moskva odvetou vyhlásila za nežádoucí osoby 20 pracovníků české diplomatické mise a prohlásila, že obvinění z výbuchů jsou absurdní, nepodložená a vykonstruovaná. V pondělí české ministerstvo zahraničí potvrdilo informace, že ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij byl předvolán na ministerstvo zahraničí, kde mu má být doručena nóta s požadavkem náhrady škod způsobených výbuchy ve Vrběticích.Podle slov odborníka, došlo-li k tomu na území České republiky, disponuje jurisdikcí pro trestní nebo jakékoli jiné vyšetřování, které bude pokládat za nutné, aby zjistila viníka. Škoda způsobená společnosti může být nahrazena pojistným a škoda způsobená občanům a majetku občanů nebo českého státu se musí vymáhat od společnosti u soudu. „Je nepochopitelné, proč chtějí uvalit odpovědnost na Rusko,“ řekl Kapustin. „Pokud si to vážně myslí, mají zahájit jednání a vytvořit patřičný mechanismus za souhlasu Ruské federace. Nemohou podniknout žádné kroky bez našeho souhlasu,“ zdůraznil Kapustin.Dodal, že bude-li Česko chtít obrátit se na mezinárodní arbitráže, bude to také možné jen za souhlasu Ruska s projednáním této otázky. „Není to otázka lidských práv, nespadá to do povinné jurisdikce OSN, a proto jen za souhlasu Ruska může soud zahájit jednání o této otázce,“ řekl odborník. Podle informací iDNES.cz odhaduje Česko škody z výbuchů ve Vrběticích na 650 milionů korun. V Kremlu dříve podotkli, že bezdůvodná česká obvinění RF způsobila mimořádnou škodu vzájemným vztahům obou zemí, a poukázali také na to, že tato obvinění se stala součástí rozsáhlé kampaně Západu proti Moskvě.Včera jsme psali o tom, že ČR vyzvala Rusko k náhradě škod za výbuchy ve Vrběticích. Částka šplhá až k 650 milionům korun.Nedávno média informovala o tom, že mezi obce v okolí Vlachovic-Vrbětic a Zlínský kraj by se kvůli výbuchům podle návrhu zákona mělo v rámci odškodnění rozdělit asi 350 milionů korun. Kraj a obce Vlachovice, Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a město Slavičín by měly dostat peníze do konce tohoto roku. Europoslanec a advokát čtyř postižených obcí Stanislav Polčák uvedl ve Zlíně novinářům, že pokud požádají o odškodnění všichni obyvatelé za celé období, mělo by se mezi ně rozdělit asi 300 milionů korun.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

