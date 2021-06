https://cz.sputniknews.com/20210629/ruska-prokuratura-prohlasila-nevladni-organizaci-spolecnost-svobody-informace-zs-za-nezadouci-14996977.html

Ruská prokuratura prohlásila nevládní organizaci Společnost Svobody Informace, z.s. za nežádoucí

Ruská prokuratura prohlásila nevládní organizaci Společnost Svobody Informace, z.s. za nežádoucí

Ruská generální prokuratura přijala rozhodnutí o tom, že mezinárodní nevládní organizace Společnost Svobody Informace, z.s. byla prohlášena za nežádoucí v... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

„Podle výsledků prozkoumání obdržených materiálů 29.06.2021 Generální prokuratura Ruské federace přijala rozhodnutí o uznání mezinárodní nevládní organizace Společnost Svobody Informace, z.s. (Česká republika) jako nežádoucí na území RF,“ uvádí se v prohlášení.Uvádí se, že důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že její činnost představuje hrozbu pro základy ústavního pořádku a bezpečnosti Ruska.Informace o rozhodnutí byla zaslána ruskému ministerstvu spravedlnosti k zařazení do seznamu zahraničních a mezinárodních nevládních organizací, jejichž činnost je na území Ruské federace považována za nežádoucí, a k jeho zveřejnění.Česká neziskovka a využívání TikTokuŠéf Komise Státní dumy k prošetření vměšování zahraničních států do vnitřních záležitostí Ruské federace Vasilij Piskarev na konci května prohlásil, že česká organizace Centrum pro občanskou společnost aktivně využívá sociální síť TikTok ve svých školeních o zapojení teenagerů do nezákonných akcí v Rusku a Bělorusku.Podle Piskareva centrum každoročně organizuje školení, učí se dělat barevné revoluce a zapojit děti do nezákonných akcí jak v Rusku, tak v Bělorusku. Připomněl, že v lednu tohoto roku byli teenageři prostřednictvím sociální sítě TikTok povoláni k masovým nepokojům na náměstích a ulicích Moskvy a dalších měst.Podle něj se pražské Centrum pro občanskou společnost opakovaně dostalo do pozornosti komise ruské Státní dumy. Nežádoucí organizace v Rusku poskytuje grantovou podporu „prodrogových“ projektů pro ruské občany, kteří dorazili do České republiky.Loni v prosinci ruské ministerstvo spravedlnosti přidalo na seznam zahraničních i mezinárodních nevládních organizací, jejichž činnost je v Rusku považována za nežádoucí, pražské Centrum pro občanskou společnost a Asociaci škol politických studií Rady Evropy. Dříve Generální prokuratura Ruska uznala nežádoucí práci v zemi těchto organizací. Agentura poznamenala, že jejich činnost představuje hrozbu pro základy ústavního pořádku a bezpečnosti Ruské federace. Na seznam byla přidána i organizace Člověk v tísni.

Jan Novák Už ten název. To by tak hrálo, aby měli Rusové svobodný přístup k informacím... 2

vaclav kalousek ŠKŮDCE POLITICKÉ NEZISKOVKY je třeba ZRUŠIT je to nástroj CIA na organizování PUČŮ rozhodně nešíří ŽÁDNÉ pravdivé informace bohužel je česká vláda finančně podporuje z NAŠICH DANÍ 2

2

