Ruské ministerstvo obrany odhalilo okolnosti incidentu s nizozemskou lodí

2021-06-29T21:08+0200

Podle ruského ministerstva obrany fregata Evertsen, která se nacházela v neutrálních vodách, změnila kurz a začala se pohybovat směrem ke Kerčskému průlivu. Stíhačky Su-30 a bombardéry Su-24 vzlétly do vzduchu, aby zabránily narušení hranic. Poté Evertsen okamžitě změnil svůj kurz.Ministerstvo obrany zdůraznilo, že přelet se uskutečnil v bezpečné vzdálenosti od nizozemské fregaty.Incident s ruskými stíhačkamiPřipomeňme, že nizozemské ministerstvo obrany dříve uvedlo, že 24. června ruské stíhačky několik hodin „zastrašovaly“ posádku lodi Evertsen a „simulovaly útoky“. Podle zprávy stíhačky „letěly nebezpečně nízko a blízko“ k lodi a byly vybaveny bombami a takzvanými raketami třídy vzduch-země, které jsou navrženy tak, aby zasáhly cíl ze vzduchu.Po „několika hodinách zastrašování“ a „simulovaných útocích“ začalo elektronické vybavení fregaty Evertsen selhávat, uvedlo oddělení. Nizozemské ministerstvo obrany obvinilo Rusko z porušování práva na volné využívání otevřeného moře.Šéfka tamní obrany Ank Bijleveld-Schoutenová označila ruské kroky za „nezodpovědné“. „Evertsen měl plné právo vydat se tímto směrem. Neexistuje žádné ospravedlnění pro takové agresivní akce, které také zbytečně zvyšují riziko nehod,“ řekla a slíbila, že Nizozemsko se v této souvislosti obrátí na Rusko.Minulý týden došlo v Černém moři také k incidentu s lodí NATO. Britský torpédoborec Defender 23. června překročil ruskou hranici poblíž mysu Fiolent na Krymu. Ruská pohraniční loď po opakovaných varováních vypálila varovné výstřely a letoun Su-24M provedl bombardování po kurzu torpédoborce.Britské ministerstvo obrany a vládní úřad uvedly, že na torpédoborec nikdo nestřílel a Rusko provádělo „cvičení“. Podle britské strany nebyla loď v ruských teritoriálních vodách. Novinář BBC na palubě torpédoborce však potvrdil, že loď úmyslně překročila hranice Ruska.

Dufam ze namornici a holanskej feregaty sa nepo...kakali . Cierne more by velmi smrdelo . Preto neokoni vlecu so sebou aj zasobovacie lode plne plienok.

bancafe

Další cílená provokace ?? Při rychlosti takové lodi, a Rusové ji několik hodin pronásledovali??? To by už musela být nizozemská loď mezi svými při jejich jako cvičení. Takže prostě Nizozemci pořád provokovali po celé ty hodiny, nebo lžou a je to jak uvádějí Rusové, že jen dali najevo, že nemají vplout do jejich vod.

6