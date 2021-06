Soud v USA odmítl projednávat antimonopolní žalobu proti Facebooku

https://cz.sputniknews.com/20210629/soud-v-usa-odmitl-projednavat-antimonopolni-zalobu-proti-facebooku-14994531.html

Soud ve Washingtonu odmítl projednávání antimonopolní žaloby Federální komise pro obchod (FTC) proti společnosti Facebook, informovalo v pondělí vydání... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Facebook kromě toho informoval, že prohlášení o tom, že uživatelům nebyly poskytnuty zaplacené služby nebo za služby přepláceli, nemají nic společného s realitou.V prosinci roku 2020 americká federální vláda, když podávala žalobu, prohlásila, že Facebook nepoužívá metody čestné konkurence, nebo že skupuje konkurenty, čímž snižuje potenciál trhu a upevňuje monopolní postavení své společnosti. V březnu tohoto roku Facebook požadoval od amerického federálního soudu zamítnout zmíněnou žalobu. Společnosti uvedla, že neprovádí akce namířené na likvidaci konkurence.Po rozhodnutí soudu akcie Facebooku doslova vyletěly vzhůru. Cena společnosti vyrostla o více než 1 miliardu dolarů. Česká žaloba na FacebookPřed dvěma týdny jsme informovali, že z Česka bude na Facebook směřovat žaloba kvůli kybernetické šikaně. Vlivný herní vývojář Daniel Vávra, který se v poslední době angažuje i ve Společnosti pro obranu svobody projevu, se bude soudit s Facebookem kvůli banům, jež dostává za údajnou kyberšikanu. Při této příležitosti vývojář zmínil, že v tom figuruje i „jistá“ česká politická strana.„Pokud vám poslední měsíc něco chybělo, byl jsem to já. Dopustil jsem se totiž vážného myšlenkového zločinu a byl jsem zcela oprávněně odeslán do měsíčního exilu. Co strašlivého jsem spáchal? Kyberšikany! Napsal jsem někomu „běž do prd*le“,“ uvedl Vávra před dvěma týdny na svém Facebooku.„Za půl roku to bylo po sedmé. Pokaždé za kyberšikanu. Ani jednou o kyberšikanu nešlo. Úplnou náhodou se to začalo dít poté, co jsem začal psát kriticky o jedné politické straně. Schválně jestli uhodnete jaké? V PR oddělení nebo fan klubu přišli na to, jak se snadno zbavit svých kritiků,” dodal.Podle jeho slov není nejmenší důvod si myslet, že se mu to v nejbližší době nestane znovu. Vávra se proto z tohoto stavu rozhodl vyvodit důsledky.„Budu se soudit s Facebookem za to, že porušují smlouvu. Někdo to musí zkusit první. Pokud to vyjde, bude to precedent pro další. Pokud ne, bude to sonda do postoje české justice na toto téma a možná impuls pro zákonodárce, aby s tím něco dělali,” prohlásil s tím, že „pokud se udavačům podaří mě připravit o účet, bude to u soudu vlastně jen lepší”.

