Soukalová si rozhodně nechce hrát na superženu, ale... fotografie svědčí o opaku

29.06.2021

Soukalová dodala popisek, v němž se otevřeně přiznává, jak „velký koníček“ je pro ni vaření. „Svému chlapci nikdy nevařím nezdravá jídla! Nevařím mu totiž žádná jídla! Ne, že by mě to nebavilo! Ale když si najdete gastronomické eso, tak co Vám budu povídat dámy. Porovnávat svoje umění s tím jeho prostě nejde a nechat se občas rozmazlovat od svého drahého je vlastně hodně příjemná záležitost! Nejenom, že láska prochází žaludkem, ale taky rozhodně nechci nikomu stát v cestě k výjimečnosti!“ stojí ve statusu celebrity.Následně prozradila, že přece existuje něco, co ji na vaření baví.Na závěr příspěvku se Soukalová zajímá o to, jak jsou na tom s vařením, pečením a jídlem vůbec její sledující, jestli jsou kreativní anebo taky rádi nechávají vyniknout svou polovičku.Fanoušci s radostí popsali své zvyky a zkušenosti. „Neumím vařit a mám dvě děti, vaří můj muž, prostě neumím, ale umím krásně uklízet a vychovávat děti,“ vyslovila se Mariie Ginová.„Já vařím moc ráda, můj muž jí úplně všechno, pro něj vařit je za odměnu, náš osmiměsíční syn nejí pro změnu nic, co mu nachystám, dřív jsem si myslela, že vařit umím, teď už si to nemyslím,“ poznamenala Ivana Ovádeková.„V tomto směru jsem po mojí mamce a po její mamce. V poslední době mě docela chytlo pečení, za posledních pár měsíců jsem upekla nějaký vánočky, mazance atd. Vaří doma především rodiče, ale podle receptu zvládne člověk uvařit úplně cokoli,“ napsala Káťa Dostálová.„Nejsem žádné kuchařské eso, ale když najdu nějaký pěkný recept, tak se moc ráda do vaření - pečení pustím, ale často si ho stejně přizpůsobuji podle sebe, takže z toho většinou vznikne úplně něco jiného než má, buď uspokojím rodinu, tak že se po něm všichni olizují až za ušima, nebo alespoň nakrmím odpadkový koš,“ vyjádřila se k tématu Andeta Kodrlíková.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

