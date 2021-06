https://cz.sputniknews.com/20210629/usa-planuji-otestovat-svoji-novou-balistickou-raketu-za-60-miliard-vime-kdy-14986774.html

USA plánují otestovat svojí novou balistickou raketu za 60 miliard. Víme kdy

USA plánují otestovat svojí novou balistickou raketu za 60 miliard. Víme kdy

V případě, že testy dopadnou úspěšně, Washington se chystá objednat 400 těchto raket. Jejich úkolem bude nahradit současnou techniku. První sériové rakety jsou... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Pentagon naplánoval na rok 2023 test nové balistické rakety se startem ze země, v současné fázi ji označuje jako GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). Test bude prováděn na letecké základně Vandenberg.V současné době vývojář GBDS, gigant amerického obranného průmyslu Northrop Grumman, pracuje na „kritickém hodnocení designu“ nové mezikontinentální rakety, uvádí se ve zprávě časopisu amerického letectva Air Force. Sama raketa byla vytvořena pomocí počítačového modelování, což umožňuje počítači nacházet ideální řešení. Tato metoda také umožňuje testovat různé varianty designu rakety, aby bylo zjištěno, který z nich bude nejlepší.Nová raketa je vyvíjena jako náhrada za stárnoucí LGM-30G Minuteman. Ty v různých variantách slouží od roku 1962. Nejnovější verze rakety Minuteman III se nachází ve výzbroji amerických jaderných sil od 70. minulého století. Po 50 letech se raketa přitom stává neefektivní, neboť není možné ji modernizovat ani provádět normální opravárenské práce, vzhledem ke stáří technologií a použitých řešení.PlányUSA mají ve svých skladech a silech 400 raket Minuteman. V plánu přitom je nahradit je všechny novou střelou. Program je v současné době oceňován na 60 miliard dolarů, které by měly být utraceny v průběhu následujících 10 let. Už nyní se přitom hovoří o možném zpoždění a překročení rozpočtu. Nehledě na to Pentagon počítá s tím, že získá novou střelu k roku 2036. V tu dobu budou rakety Minuteman III sloužit déle než 60 let.Americké plány modernizaci svého jaderného arzenálu přicházejí v době zhoršení mezinárodních vztahů s Ruskem a Čínou. Pentagon v této souvislosti hovoří o nutnosti modernizace zbraní, včetně jaderného arsenálu. USA přitom v některých oblastech začínají zaostávat, v současné době se nejvíce hovoří o neschopnosti Spojených států přivést do operačního provozu hypersonické střely, které Rusko již má v běžné výzbroji.

