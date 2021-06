Ústavní soud rozhodne, zda Zeman omylem vetoval nebo nevetoval daňový balíček

https://cz.sputniknews.com/20210629/ustavni-soud-rozhodne-zda-zeman-omylem-vetoval-nebo-nevetoval-danovy-balicek-14991489.html

Daňový balíček, který kromě jiného zrušil například superhrubou mzdu, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů loni na Silvestra. Platnosti nabyl další den. Senátoři ale poukazují na to, že prezident zákon nepodepsal a vrátil do Poslanecké sněmovny, z čehož podle nich vyplývá, že prezident zákon omylem vetoval. Dolní komora proto měla o balíčku hlasovat opět, k čemuž nedošlo. Zákon podepsal jen premiér Andrej Babiš a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.Prezident v přípisu předsedovi Sněmovny z 28. prosince 2020 uvedl, že svůj podpis nepřipojí a zákon vrací „k dalšímu opatření“ a uvedl také své výhrady k zákonu. Hrad i vláda však míní, že prezident zákon nevetoval, jen ho nepodepsal. To Zeman zdůraznil v dalším přípisu z 31. prosince.Senátoři ale mají za to, že prezident může nepodepsat zákon jen tehdy, když zákon vrátí zpět do Sněmovny a tím zákon vetuje.„Došlo k zjevnému porušení formálních náležitostí, které Ústava spojuje s procesem přijímání zákonů,“ uvádí senátoři ve svém návrhu. Výhrady mají také proti tomu, že zákon nepodepsal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, ale místopředseda Vojtěch Filip.Zmiňme, že daňový balíček zrušil superhrubou mzdu. Místo toho začalo platit zdanění příjmu fyzických osob sazbami 15 a 23 procent. Navýšena byla také roční daňová sleva na poplatníka o 3 000 korun. Sazba spotřební daně z nafty se naopak snížila o korunu na litr.Vetoval či nevetoval?Tvrzení, že prezident ve svém dopise, kde oznámil, že nehodlá podepsat daňový balíček, ve skutečnosti znamená veto, prosazoval v loňském roce především místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček, který chtěl, aby věc řešil Ústavní soud.Zeman ale 31. prosince zaslal další dopis šéfovi Sněmovny Radku Vondráčkovi, v němž vysvětlil, jak je to s prezidentským vetem daňového balíčku.Spor způsobila formulace prvního dopisu z 29. prosince, v němž Zeman píše: „Uvedený zákon vracím, vážený pane předsedo, k dalšímu opatření.“ Podle článku 50 Ústavy, který pojednává o vetu, má totiž prezident „právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen“.

