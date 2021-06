https://cz.sputniknews.com/20210629/v-cine-zhodnotili-nasledky-ruskeho-odmitnuti-dolaru-14991933.html

V Číně zhodnotili následky ruského odmítnutí dolaru

V Číně zhodnotili následky ruského odmítnutí dolaru

Záměr Ruska vzdát se amerického dolaru bude protestem proti americké hegemonii, prohlásil vědecký pracovník Institutu Ruska, Východní Evropy a Střední Asie... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-29T13:02+0200

2021-06-29T13:02+0200

2021-06-29T13:02+0200

svět

dolar

usa

čína

rusko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/458/22/4582266_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_15ad1ad0e00ae14b4f3dfc5a895518d7.jpg

Ve svém článku pro Huanqiu Shibao odborník podotkl, že dedolarizace nebude mít na Rusko velký vliv, protože status ruble jakožto zákonného platidla je stabilní, a objemy přímého obchodu Moskvy a Washingtonu jsou nepatrné.Hlavními obchodními partnery Ruska jsou EU a Čína, dedolarizace bude zjevně zhoubná jen pro USA, podotkl Yijun. Přivádí to Washington do trapné situace před spojenci, což je pro USA samo o sobě ponížením, napsal v závěru.4. června přijalo ruské ministerstvo financí rozhodnutí na nulu snížit podíl dolaru na struktuře Fondu národního blahobytu. Ministr financí Anton Siluanov podotkl, že tato iniciativa je odůvodněná, protože v současné době je vidět růst sankčních hrozeb vůči Rusku ze strany USA. Označil také americký dolar za politickou měnu.Stejný den ruský prezident Vladimir Putin promluvil o tom, že akce USA poškozují dolar jakožto světovou rezervní měnu.Šéf amerického Federálního rezervního systému Jerom Powell ze své strany prohlásil, že se Spojené státy nebojí odmítnutí dolaru ze strany ČLR a Ruska. Zdůraznil, že síla dolaru spočívá v efektivních amerických demokratických institucích, otevřených trzích a také nízké úrovně inflace.

https://cz.sputniknews.com/20210611/kubanska-centralni-banka-rusi-depozity-v-americkych-dolarech-14806287.html

https://cz.sputniknews.com/20210201/nehodlame-to-snaset-dal-eu-se-vzdava-dolaru-13135904.html

Kosmo Olin 🦀

V německé televizi (N-TV) zrovna ohlásili že Evropa od prvního července zavádí na cizinecký dovoz do EU (t. zn. Čina, USA, Rusko, atd.) celní poplatky 19%. Což znamená, že kdo něco nakupje v cizině mimo Evropy bude muset platit clo 19%, což i logicky znamená, že dovoz má být takto omezen a ceny dováženého zboží se zřejmě o 19% zvednou. To vypadá na další velkou mezinárodní sankční bitku, když to postižené exportní země také opačně pro Evropu pro vyrovnání jejich škody také nějak zavedou různá opatření. 🤩🤩🤩👍👍 Doufám že i Rusko patřičně vyrovná ceny ropy a plynu a účty převede na platbu zlatem, nebo rublem, nebo yuanem. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🚾🚾

18