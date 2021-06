https://cz.sputniknews.com/20210629/v-libanonskem-bejrutu-zbili-korespondenta-sputniku-14990570.html

V libanonském Bejrútu zbili korespondenta Sputniku

Korespondent ruské agentury Sputnik Abed Al-Bai byl napaden a zbit na akci přívrženců palestinského hnutí Fatah a jejich oponentů. K incidentu došlo v hlavním... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Novinář u palestinského velvyslanectví natáčel mítink přívrženců prezidenta palestinské autonomie Mahmúda Abbáse a jejich oponentů. Protest probíhal kvůli smrti aktivisty Nizara Banata poté, co byl v Bejrútu zadržen palestinskými bezpečnostními složkami.Korespondent Sputniku natáčel, jak skupina lidí bije mladého člověka, náhle jsou na pozadí slyšet slova: „Pro koho natáčíš?“Poznamenal také, že před začátkem natáčení mluvil se zástupcem hnutí Fatah, kterému se představil a informoval, že bude protesty natáčet. Žádné námitky ze strany hnutí nepřišly.Hnutí Fatah zahájilo vyšetřování útoku na novináře. Sputniku to oznámil zástupce politického oddělení hnutí v Libanonu Mahmoud Saeed.Podle něj není vyloučeno, že na místě byli provokatéři, kteří se snaží diskreditovat reputaci hnutí a velvyslanectví. „Ještě jednou chci poznamenat, že jsme proti utlačování novinářů a situaci vyšetříme,“ dodal.Útok na novináře Sputniku Česká republikaPřipomeňme, že k útoku na novináře Sputniku došlo i v České republice. K události došlo na novinářské konferenci Mediální fórum 2019, která probíhala od 20. do 22. listopadu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza.V pátek 22. listopadu večer publikoval YouTube kanál Raptor TV Live video. Na něm je vidět, jak novinářka Deníku N Petra Procházková nejdříve verbálně útočí sprostými slovy na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. O několik okamžiků později mu vyrazila z ruky mobilní telefon a následně mu dala facku.Petra Procházková dala tímto činem najevo svoji nespokojenost s tím, jak korespondent Sputniku referoval o jejím vystoupení na fóru.

Vládce Mikrobiolog Proami a eurohujeři jsou všude a Sputnik jim je trnem v oku.. Chtělo by to prozápadní mediální hyeny trošku pomazlíkovat železnými tyčemi. 3

Červenáček Nejspíše ani nešlo o příslušnost ke Sputniku. Stačí držet mikrofon a za zády mít kameramana. Vrahy mohl také vyděsit obrázek K. Olinky na triku korespondenta. Jedině že by vykřikovali slávu Alláhovi. 1

2

