https://cz.sputniknews.com/20210629/v-praze-policiste-patraji-po-pachateli-strelby-pomoci-vrtulniku-14992532.html

V Praze se střílelo. Po pachateli policie pátrá pomocí vrtulníku

V Praze se střílelo. Po pachateli policie pátrá pomocí vrtulníku

Neznámý pachatel v úterý dopoledne střílel v Praze v Bělehradské ulici, zranil jednu ženu. Oběť utrpěla velmi vážná zranění. Po pachateli policie pátrá pomocí... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-29T12:01+0200

2021-06-29T12:01+0200

2021-06-29T12:20+0200

česko

zranění

praha

střelba

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/12667216_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_f53a493f0911f58520b46a170ee63173.jpg

Při střelbě v pražské Bělehradské ulici byla zraněna žena ve věku okolo 50 let. Záchranářům se, podle informací médií, podařilo ji resuscitovat. Utrpěla ovšem velmi vážná zranění. Policie uvedla, že se jedná o pracovnici úřadu práce. Po útočníkovi nyní intenzivně pátrá, do akce byl zapojen i policejní vrtulník. Budovu, kde došlo ke střelbě, zkontrolovali policisté z Útvaru rychlého nasazení.„Podle prvotních informací útočník střelil pracovnici úřadu práce. Poškozená byla se zraněním odvezena do nemocnice. Nyní probíhá pátrání po pachateli, který je ve věku okolo 60 let, má černou tašku přes rameno a na hlavě kšiltovku,“ napsali policisté na svých sociálních sítích.„Pracujeme s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný Jiří Dvořák, po kterém pátráme v souvislosti s případem poleptání kyselinou ve středních Čechách,“ sdělila policie o podezřelém.

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zranění, praha, střelba, policie