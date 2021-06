V Turecku vědci objevili hned 11 starověkých divů

https://cz.sputniknews.com/20210629/v-turecku-vedci-objevili-hned-11-starovekych-divu-14991336.html

V Turecku nedaleko jednoho z nejstarších chrámových komplexů světa Göbekli Tepe (provincie Şanliurfa) archeologové objevili dalších 11 velkých kopců... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací deníku násypy doslova ohrazují stavby postavené před asi 12 tisíci lety ve vzdálenosti 100 kilometrů. Ministr kultury a cestovního ruchu Mehmet Nuri Ersoy v rozhovoru s novináři podotkl, že vědci označují tuto oblast za „12 kopců“ a také za „pyramidy jihovýchodního Turecka“.Naleziště Göbekli Tepe bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO v roce 2011. Objevili ho v roce 1963 archeologové z Istanbulu a Chicaga.V roce 1995 objevili vědci v těchto místech obelisky tvaru T z doby neolitu, tři až šest metrů vysoké, o váze 40 až 60 tun, a také různé artefakty, například, sošky lidí staré 12 tisíc let. Připomeňme, že v květnu italské ministerstvo kultury informovalo o důležitém nálezu – archeologové objevili kosti devíti neandertálců v jeskyni Guattari, 100 kilometrů od Říma. Byly mezi nimi ostatky sedmi mužů, jedné ženy a teenagera.Archeologové připustili, že tito lidé žili v různých časových obdobích. Nejstarší pozůstatky mohou být staré asi 100 tisíc let a nejmladší pak od 50 do 68 tisíc let. V jeskyni byly také nalezeny kosti hyen, slona, ​​nosorožce, medvěda a bizona.Zával, pravděpodobně způsobený zemětřesením, zapečetil tuto jeskyni na více než 60 tisíc let, čímž byly zachovány pozůstatky po desítky tisíc let.Mario Rolfo, profesor archeologie na Tor Vergata University, uvedl, že tyto osoby mohly zabít hyeny. Na lebce jedné z nich je totiž kousnutí a mnoho kostí bylo zjevně prokousnuto. Zvířata mohla neandertálce zabít venku, přičemž poté jejich těla zavlekla do jeskyně, která sloužila jako doupě. „Neandertálci byli kořistí těchto zvířat. Hyeny je lovily, zejména ty nejzranitelnější - nemocné nebo starší osoby,“ řekl.

