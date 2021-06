https://cz.sputniknews.com/20210629/ve-velke-britanii-vysvetlili-ztratu-dokumentu-o-torpedoborci-defender-14991079.html

Ve Velké Británii vysvětlili ztrátu dokumentů o torpédoborci Defender

Ztráta dokumentů s plány plavby torpédoborce Defender Námořnictva Velké Británie přes ruské území v Černém moři byla chybou, které se dopustil „konkrétní... 29.06.2021, Sputnik Česká republika

„Byla to podle všeho chyba. Nechtěl bych o tom mluvit dříve, než budou výsledky vyšetřování, ale vypadá to tak, že to byla chyba jednoho člověka,“ uvedl.Podle jeho slov pracovník, který dokumenty ztratil, se k tomu sám přiznal.Queen přitom podotkl, že část papírů měla označení „tajné“ a byla určena jen příslušníkům tajné služby. BBC nedávno zveřejnila dokumenty nalezené na autobusové zastávce v Kentu. Projednávala se v nich eventuální reakce Moskvy na plavbu lodě vojenského námořnictva Velké Británie v územních vodách Ruska. Podle tajných informací Londýn očekával ostrou reakci ruských vojáků na porušení státní hranice. Torpédoborec měl přitom i alternativní trasu. V tomto případě si ale mohla Moskva pomyslet, že se britští vojáci „lekli“, oznámila BBC.Ministerstvo obrany Ruska ve středu prohlásilo, že britský torpédoborec Defender narušil ruskou hranici v oblasti mysu Fiolent (na Krymu). Po četných varováních vykonala ruská pohraniční loď výstražnou palbu a letoun Su-24M provedl „výstražné bombardování“ ve směru plavby torpédoborce. Jak prohlásila mluvčí ruského ministerstva Maria Zacharovová, chování Velké Británie v incidentu s Defenderem nenechává Londýnu šanci se z toho vykroutit, byla to provokace.

bobo Tak to je na,, budku,,. Lžou až se zelená. Tady jen potvrzují to, že lžou pořád. Ať se jedná o Skrypala, pokračují lodí a lžou stále. A takto napadají Rusko. Vždyť se potvrzuje stará pravda. Všichni měli kolonie a my 2

bobo pokračování. všichni na to doplácíme, přerozdělení migrantů. Tady se potvrzuje pravda, lžou, lžou a Č R se dobře učí... 2

3

