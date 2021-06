https://cz.sputniknews.com/20210629/zajem-o-davky-vakciny-z-izraele-mela-i-cr-podle-babise-by-se-ale-nestihly-vyockovat-pred-expiraci-14999257.html

Zájem o dávky vakcíny z Izraele měla i ČR. Podle Babiše by se ale nestihly vyočkovat před expirací

Česká republika projevila podle premiéra zájem o asi 1,4 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 z Izraele. Ten se je snaží udat do cizích zemí.

Premiér Babiš konstatoval, že nabídka dorazila 24. června v podvečer. Jednalo se o dávky vakcíny Pfizer/BioNTech. Dodal, že se do hodiny spojil s izraelskou stranou, která uvedla podmínky.Podle premiéra se do celé akce zapojil i Státní úřad pro kontrolu léčiv, armáda i ministerstvo zdravotnictví, stejně tak i české zastoupení Pfizeru. Konstatoval, že cílem bylo získat co největší počet vakcín, aby se mohlo nejrychleji proočkovat co nejvíce místních lidí.Dodal, že o vakcíny usilovali dlouho, ale ke zrychlení očkování by i tak v Česku v následujících týdnech nedošlo. „O vakcíny z Izraele jsme usilovali několik měsíců, ale s tak krátkou expirací a komplikovanou administrativou jsme nakonec nemohli zápůjčku vakcín přijmout,“ vysvětlil.Nutno však podotknout, že do Česka by měla tento týden dorazit i druhá půjčka od Maďarska vakcín Pfizer. „V případě Maďarska vítáme pomoc, kterou nám tato země opakovaně nabídla. Maďaři nám nabízeli dar v podobě 100 tisíc vakcín. My ale věříme, že do konce roku budeme mít vakcín dostatek, takže jsme se rozhodli vakcíny přijmout formou zápůjčky,“ uvedl k věci.Covid-19 v zemiV pondělí testy potvrdily 157 nových případů nákazy, což činí o 39 více než minulý týden. Mírně stouplo i reprodukční číslo, které je nyní na hodnotě 0,97. Za včerejšek zdravotníci podali 108 217 očkovacích látek.Počet nakažených na 100 tisíc obyvatel se za poslední týden zvýšil z předchozích 6,5 na 6,8. Z tohoto hlediska je situace už několik dní nejhorší v Praze. Incidenční číslo, které udává počet potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, vzrostlo na hodnotu 19 z původních 17.K epidemické situaci se také vyjádřil premiér Andrej Babiš, podle kterého epidemie ještě neskončila. Situace v Praze podle něho vůbec nevypadá příznivě. Premiér to řekl novinářům v pražském Karolinu. Podle něj je proto třeba dále očkovat a chránit se před mutacemi.V ostatních krajích se hodnota incidenčního čísla zatím drží pod hodnotou deset. Nejlepší je situace v Královéhradeckém kraji, kde evidují jeden případ v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.Od začátku očkování v prosinci zdravotníci aplikovali 8 008 278 dávek vakcín. Obě dávky vakcíny tak dostalo přes 3,1 milionu obyvatel Česka. Za pondělí bylo podáno 108 217 dávek.

izrael

česká republika

