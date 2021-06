https://cz.sputniknews.com/20210629/zamavejme-bruselu-na-rozloucenou-predseda-kscm-zuctoval-s-evropskou-unii-kvuli-zemedelstvi-14993808.html

„Zamávejme Bruselu na rozloučenou." Předseda KSČM zúčtoval s Evropskou unií kvůli zemědělství

„Zamávejme Bruselu na rozloučenou.“ Předseda KSČM zúčtoval s Evropskou unií kvůli zemědělství

Předseda komunistické strany Vojtěch Filip uvedl, že čeští zemědělci jsou znechuceni přístupem vlády k jejich činnosti, prý se ocitli na okraji zájmů... 29.06.2021

„KSČM s vámi žádnou hru nehraje a hrát odmítala a odmítá. Dokonce vám ani populisticky neslíbíme, že v případě našeho adekvátního mandátu, resp. většího vlivu, bude lépe. Můžeme jen slíbit více práce. Protože pokud toto šílenství napojené na direktivy z Bruselu společně nezastavíme, pokud si necháme diktovat, co a kolik smíme a nesmíme v zemědělství produkovat, za jaké ceny prodávat, jaké množství masa, ovoce, zeleniny a potravinářských výrobků musíme dovézt ze západní Evropy na úkor toho českého, jak dalece se necháme ovlivňovat evropskými dotacemi, které bychom ani nepotřebovali, kdybychom je potřebovat NEMUSELI, jestli nám tu někdo bude zakazovat zabíjačky atd.,“ uvedl na svém účtu na Facebooku Vojtěch Filip.Podle jeho názoru si český národ málo váží svých zemědělců, a to přesto, že je všichni potřebujeme. Předseda komunistické strany si myslí, že „stát musí zemědělce finančně podporovat mnohem více a systematičtěji“, není prý možné utéct od odpovědnosti za to, co čeští obyvatelé jedí, jakou mají potraviny kvalitu a kolik stojí.„Toho se přece nikdo, kdo to s nimi myslí vážně, nemůže jen tak zříct a trestuhodně se nechat řídit příkazy a rozkazy ze zbyrokratizované Evropské unie,“ zmínil Vojtěch Filip.Předseda KSČM si myslí, že Česká republika se nachází ve složité situaci, kdy země není plně suverénní a pokud by mělo dojít k dalšímu prohlubování tohoto stavu, tak Česko ztratí právo na vlastní existenci.„Dostali jsme se do velmi svízelné situace. Nechali jsme se zbavit státní suverenity a teď už jen čekáme, kdy to tady symbolicky ten poslední zemědělec všechno pozhasíná. Když toto dopustíme, pak už skutečně nemáme jako národ právo na svébytnou existenci. Měli bychom se s Bruselem konečně rozloučit. Na Zemi živitelce můžeme ukázat, že máme na víc,” uzavřel svůj post na sociálních sítích Filip.Vojtěch FilipÚřadující předseda KSČM povede stranu do říjnových voleb. Již dříve uvedl, že k tomu má od stranické základny dostatečně silný mandát. V minulosti se spekulovalo o výměně na postu předsedy strany. Filipovi kritici poukazovali na pád volebních preferencí pod jeho vedením. Jedním z možných náhradníků, který se měl do čela strany místo Vojtěch Filipa postavit, byl Josef Skála. Ten je označován za jednoho z ideologů české komunistické strany.Podle aktuálních předvolebních modelů a podpora komunistické strany ve volbách pohybuje na úrovni přibližně 7,5 % hlasů voličů.

Kosmo Olin 🦀 Návod jak v podvodných USraelských volbách volit komunisty: Volební lístek patřičně u komunistů zakřížkovat a někde udělat tečku, nebo pár malých teček jako osobní znaménko. Pak si ten volební lístek vyfotit a vhodit do urny, nebo volit poštovně. Komunistické straně pak jmenovitě poslat mail s tím obrázkem volebního lístku jako osobní dobrovolné potvrzení, že volím a podporuji KSČM. Má to za účel aby KSČM měla i přímo od voliče občanské potvrzení a volební přehled, aby USraelci nemohli tak lehce jako dosud provádět volební podvody... 🇨🇿🍒👍👍👍 2

lesník A to pan Filip zjistil až teď? 0

eu

brusel

